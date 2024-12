Thiago Motta lo ha chiesto alla dirigenza: in arrivo un campione d’Europa

La Juventus pronta a soddisfare la richiesta di Thiago Motta. In arrivo a Torino un campione d’Europa: la firma è possibile.

Si preannuncia rovente, per la Juventus, la sessione invernale del mercato. Tanti, infatti, i colpi messi in cantiere dal club al fine di potenziare la rosa a disposizione di Thiago Motta e renderla maggiormente ricca di opzioni. La lista della spesa, ad esempio, prevede l’acquisto di un vice-Vlahovic: diversi i profili vagliati, tra cui quello di Casper Tengstedt autore di una buona prima parte di stagione al Verona. Previsto, inoltre, l’ingaggio di un terzino sinistro di comprovata esperienza in grado di raccogliere il testimone lasciato dall’infortunato Juan Cabal.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in queste settimane, ha provato a battere le strade che conducono a David Hancko e a Jakub Kiwior senza, però, riuscire a fare dei sostanziali passi in avanti verso la fumata bianca. Il Feyenoord, ad esempio, punta ad incassare almeno tra i 35 e i 40 milioni dalla cessione dell’ex Fiorentina e non gradisce l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Il polacco, invece, piace molto al tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta che preferirebbe tenerlo almeno fino a giugno.

Impossibile, inoltre, arrivare a Patrick Dorgu valutato intorno ai 30 milioni dal Lecce e nel mirino pure del Napoli. Da qui l’idea del manager, seguendo l’input fornito dallo stesso Motta, di iscriversi alla corsa riguardante un cursore mancino che, in passato, ha conquistato sul campo il titolo di Campione d’Europa e, ora, non del tutto felice nella sua attuale squadra.

Mercato Juventus, idea Emerson Palmieri: lo vuole Motta

Parliamo di Emerson Palmieri, legato fino al 30 giugno 2026 al West Ham. Il 30enne italo-brasiliano rappresenta una colonna portante nello spartito tattico degli Hammers, come dimostrato dalle 14 presenze da titolare nelle 15 gare complessive affrontate sinora in Premier League. Un buon bottino a cui vanno aggiunto un gol (rifilato all’Arsenal lo scorso 30 novembre) e nell’assist firmato nel match vinto ai danni del Newcastle.

Un elemento di qualità, abituato a disputare partite ad alta intensità e che conosce bene la Serie A avendo militato tra le fila della Roma. Caratteristiche molto apprezzate da Motta che, di conseguenza, ha dato mandato a Giuntoli di verificare la fattibilità dell’operazione e la disponibilità di Emerson a fare rientro in Italia. Work in progress. La Juve è a caccia di rinforzi per evitare di dover già dire addio al sogno di vincere lo scudetto.