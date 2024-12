Se ne va alla Lazio: dice addio alla Juve a titolo definitivo

Affare low cost per la Lazio che potrebbe presto chiudere una trattativa ormai aperta da tempo: sta per lasciare la Juventus.

Tempo di archiviare la brutta sconfitta arrivata in casa contro l’Inter per la Lazio che deve comunque essere felice del lavoro che sta facendo. Cosa che non può del tutto dire la Juventus che, in crisi di risultati in campionato, è attualmente costretta ad inseguire.

Il campionato è comunque avvincente, come forse non lo era da tempo, ma da gennaio in poi tutto potrebbe cambiare ancora una volta. Soprattutto attraverso gli acquisti, le cessioni e qualche cambio all’interno dello spogliatoio che ogni tanto appare necessario. Ne sa qualcosa la compagine allenata da Thiago Motta che la scorsa estate ha cambiato molto e che appare destinata a cambiare anche nei mesi che verranno.

Per Motta è un giocatore di troppo e sotto la sua gestione conta zero presenze. In passato ha rappresentato uno dei punti fermi del club ma ora non è più dentro al progetto. Per la Serie A il suo profilo può comunque rappresentare una risorsa e chi potrebbe tornare alla carica nei confronti del giocatore è proprio la Lazio. Operazione a sorpresa da parte dei biancocelesti.

Calciomercato Serie A, la Juventus lo vende: futuro deciso

Già in passato i capitolini avevano sondato il terreno per acquistare il suo cartellino, soprattutto durante l’era di Maurizio Sarri in panchina che fu proprio uno dei primi a lanciare il giocatore nel calcio che conta. Il nome alla ricerca di una nuova sistemazione è quello di Daniele Rugani. Affidabile ed esperto difensore centrale attualmente sotto contratto con l’Ajax.

Prestito che dovrebbe essere secco per lui in quel di Amsterdam, gli estremi per un eventuale riscatto sembrano non esserci, e che in estate tornerà quindi alla base per consumare, almeno in teoria, il suo ultimo anno di contratto con la Juve. Difficilmente però il direttore Cristiano Giuntoli deciderà di tenerlo in rosa, in accordo con il proprio allenatore, e si cercherà per lui un nuovo club.

La Lazio rimane una possibilità soprattutto se uno dei suoi centrali dovesse andare via. Sulle tracce del giocatore ci sono però altre realtà come ad esempio il Bologna che in futuro potrebbe essere costretto a dover sostituire Sam Beukema, indicato come il prossimo pezzo pregiato destinato a salutare il club. Ad oggi il ritorno in Serie A di Rugani è molto probabile.