Calciomercato Juventus, Thiago Motta ha detto di no: cambia lo scenario

Il tecnico bianconero ha fatto la sua decisione. Ecco cosa ha detto Thiago Motta: tutti i dettagli della situazione.

Secondo quanto rivelato da ‘Luca Momblano’ durante una puntata di Juventibus, meno di un mese fa il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe contattato personalmente Thiago Motta per sondare la sua disponibilità a guidare il club parigino dalla prossima stagione. Un approccio diretto che conferma il forte legame personale tra i due, con Al Khelaifi che avrebbe definito Motta un “amico”.

La proposta, seppur non formulata esplicitamente, lasciava intendere la volontà del PSG di puntare su Motta come uomo ideale per il progetto tecnico futuro. Tuttavia, l’allenatore della Juventus avrebbe declinato senza esitazioni, rispondendo: “Guarda, io non mi muovo dalla Juve, puoi fare quello che vuoi.”

“Non mi muovo dalla Juve”: Motta chiude le porte

La ferma risposta di Motta evidenzia non solo il suo legame con la Juventus, ma anche la fiducia che l’allenatore nutre nel progetto del club torinese. Arrivato in estate per sostituire Massimiliano Allegri, Motta ha rapidamente conquistato la fiducia dei tifosi e della dirigenza grazie al suo approccio tattico moderno e alla valorizzazione di giovani talenti.

Nonostante il fascino del PSG e le enormi risorse a disposizione del club francese, Motta sembra determinato a costruire il suo percorso a Torino, concentrandosi sul lungo termine. Questo rifiuto segna un’importante dichiarazione d’intenti, soprattutto considerando che Al Khelaifi avrebbe valutato altre opzioni, tra cui Paulo Fonseca, ma con Motta chiaramente in cima alla lista dei desideri.

Il legame tra Thiago Motta e il PSG è noto: l’ex centrocampista ha vestito la maglia del club parigino dal 2012 al 2018, lasciando un segno indelebile durante la sua carriera da giocatore. Inoltre, ha anche mosso i primi passi da allenatore nella squadra Under 19 del PSG, prima di intraprendere la sua ascesa come tecnico in Serie A. Tuttavia, l’attuale allenatore della Juventus sembra aver chiuso la porta al passato, preferendo concentrarsi sul presente e sul futuro bianconero. La sua decisione rafforza la posizione della Juventus, che può contare su un tecnico motivato e determinato a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.