Juve distrutta, il lutto devasta il club bianconero

Grave lutto per la Juventus, addio ad una figura storica del club bianconero: società e tifosi distrutti dal dolore

Sono momenti difficili per la Juventus, ma stavolta i risultati di campo o gli infortuni c’entrano davvero poco. Nelle ultime ore, il club bianconero è stato infatti colpito da un lutto devastante che ha lasciato senza parole società e tifosi.

Spesso viene sottovalutato il lavoro di uno staff atletico di una squadra, ma è proprio quest’ultimo a poter fare la differenza e nella Juventus una delle persone che più si sono distinte in questo senso è Sergio Giunta. Storico massaggiatore del club bianconero, apprezzato da tutti in società, Giunta aveva lavorato per la Vecchia Signora in questa veste dal 1994 al 2007, contribuendo ai successi conseguiti nel corso degli anni.

L’ex massaggiatore si è spento improvvisamente all’età di 75 anni e la notizia ha sconvolto la società bianconera che ha dovuto dire addio a quella che era considerata una figura storica del club. In tanti hanno ricordato via social e non Sergio Giunta che, oltre per la Juventus, aveva lavorato anche per il Torino, dando una mano al club granata prima di passare alla Vecchia Signora.

Lutto in casa Juventus: scompare lo storico massaggiatore Sergio Giunta

Sergio Giunta per la Juventus ed anche per il Torino era molto di più che un semplice massaggiatore. Figura oseremmo dire storica delle due società, Giunta si faceva apprezzare anche per la sua umanità e la sua simpatia, come ricordato dall’ex allenatore del Torino Ezio Rossi che ha sottolineato tutti i valori che hanno reso l’ex massaggiatore un “Grande Uomo”, definendolo poi “lo juventino più granata che abbia mai conosciuto”.

Al cordoglio si è unito anche il Torino stesso ed il presidente Urbano Cairo che ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia di Giunta, stringendola in un virtuale ed affettuoso abbraccio. Nella propria nota, pure il club granata ha sottolineato l’umanità di una persona come Giunta, uomo con dei valori che difficilmente oggi si trovano in giro.

Il nome di Sergio Giunta è diventato leggenda in quel di Torino avendo lavorato per più di 20 anni nelle due squadre più importanti del Piemonte e con la sua morte il mondo del calcio perde un pezzo di storia.