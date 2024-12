Juventus, rescissione e firma: Giuntoli ha già fatto tutto

Juventus, rescissione e firma: Giuntoli ha già deciso come muoversi e ha preso una decisione. Addio ad uno dei simboli bianconeri

Da un po’ di tempo il mercato della Juventus ha iniziato a muoversi. Con largo anticipo, purtroppo, soprattutto perché ci sono stati diversi problemi dentro la rosa di Thiago Motta. Problemi che hanno portato il tecnico, soprattutto in difesa, a non poter in nessun modo fare delle scelte nel corso di questa prima parte di stagione, se non, ovviamente, proprio nei primissimi mesi.

Il problema più importante da risolvere è quello in difesa. Sì, direte voi, c’è anche la questione attaccante da tenere sotto osservazione: ma il “caso” Vlahovic è già rientrato e si spera possa rientrare anche Milik, che una mano la potrebbe dare. Altrettanto vero, comunque, che è troppo poco per affrontare tutti gli impegni della stagione e abbiamo pure visto che, quando è mancato il serbo, c’è stato proprio un buco lì davanti. Tutti gli esperimenti fatti da Motta, obbligatori, non sono andati a buon fine. E allora ecco che qualora capitasse l’occasione Giuntoli potrebbe decidere di intervenire sulla prima linea. Vedremo quello che succederà, intanto, la notizia, secondo Il Corriere della Sera, è quella di una presa di posizione già presa dalla società nei confronti di un big.

Juventus, Danilo subito via: ha deciso Giuntoli

Il primo quotidiano nazionale ha scritto infatti che i bianconeri hanno comunicato all’entourage del brasiliano la volontà di voler interrompere con sei mesi d’anticipo il rapporto lavorativo che avrebbe una durata fino alla fine di questa stagione. Quindi addio immediato nel prossimo mese di gennaio con Danilo che, per onor di cronaca, è stato accostato anche al Napoli nel corso di queste ultime settimane. E magari senza contratto potrebbe anche decidere di andare da Conte.

Certo, lui le proprie intenzioni le ha messe nero su bianco nel corso degli ultimi giorni, dicendo che un capitano non abbandona mai prima la squadra. Ma le parole, nella maggior parte dei casi, se le porta via il vento, quindi non sappiamo come potrebbe andare a finire tra pochissimi giorni, vale a dire da quando il mercato si aprirà. Di sicuro sarebbe una scelta clamorosa.