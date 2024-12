Saluta Milano per la Juventus: Kalulu bis, ecco la formula

Saluta Milano per la Juventus: altra operazione alla Kalulu per la Juventus. Giuntoli ha trovato la formula del colpo grosso. La situazione

Da Milano a Torino il viaggio in termini di tempo è breve. Ma dal Milan alla Juventus, come sappiamo, il mondo cambia. Due squadre importanti, che hanno sicuramente un Dna importante, e che vivono senza dubbio dei momenti particolari. Ma almeno, dentro il club bianconero, non ci sono chissà quali problemi con l’allenatore.

A differenza, come sappiamo, di quello che sta succedendo dentro la squadra lombarda: Paulo Fonseca prima ha messo fuori Leao (un po’ di panchine per via di qualche atteggiamento non considerato corretto), adesso se l’è presa con Theo Hernandez (entrato nel mirino del Real Madrid) e da un po’ di tempo, invece, ha praticamente escluso dalle scelte il francese Tomori. Che non vuole rimanere a guardare, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anzi, vuole giocare e potrebbe chiedere la cessione.

Tomori alla Juventus: Giuntoli ha trovato la formula

Nelle ultime sette uscite di campionato Tomori ha giocato pochissimo. E siccome alla Juventus serve almeno un difensore, è evidente che l’occasione diventa anche bella importante. Giuntoli, secondo le informazioni riportate da TuttoSport in edicola questa mattina, avrebbe anche trovato la formula, identica a quella che ha già portato Kalulu, in estate, a fare lo stesso percorso che potrebbe adesso fare l’ex compagno di squadra.

Prestito con diritto di riscatto. E magari il prestito potrebbe anche essere oneroso. In questo modo la Juventus è pronta a chiudere l’operazione che tapperebbe un buco importante nella rosa di Thiago Motta. E confermerebbe anche quelli che sono al momento i timori dei tifosi del Milan, che piano piano stanno vedendo partire o entrare in rotta di collisione con il tecnico, tutti quei calciatori che hanno portato lo scudetto con Stefano Pioli in panchina. E vedendo la classifica dei rossoneri, il nuovo progetto del tecnico portoghese non è partito con il piede giusto.