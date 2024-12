Bye bye Juve, il botto di Capodanno è la prima cessione

Il 2025 sarà l’addio dell’addio per lui che non può più dare nulla alla Juventus: spunta la nuova destinazione.

Doppia, o forse tripla, operazione in entrata per la Juventus che alla fine ha fatto uscire un po’ fuori dal guscio quello che potrebbero essere le sue intenzioni per gennaio. Un solo difensore, quello promesso da Cristiano Giuntoli, può non bastare ed è per questo che ne verranno presi un paio. Insieme a loro dovrebbe arrivare anche un attaccante in più.

Il solo Dusan Vlahovic è bastato ma fino ad un certo punto, quando l’attaccante serbo si è fatto male la Juve è andata in emergenza nel reparto avanzato e per questo motivo e gennaio potrebbe arrivare un bomber di scorta. Non solo calciomercato in entrata, però, per la Vecchia Signora che come è noto da inizio campionato ha nei propri documenti qualche cartellino di troppo.

Per questo si è tornati al lavoro per trovare agli esuberi una nuova destinazione. E da quel che appare Giuntoli sembra essere finalmente arrivato a capo di quello che rappresenta uno dei peggiori rebus per la Juve. Il trasferimento si farà e sarà perciò molto probabilmente lui il primo a salutare il club in questo 2025 ormai alle porte.

Juventus, addio a gennaio: ecco chi lo prende

Non c’è futuro per Arthur in quel della Continassa e da quel che sembra nemmeno in Serie A. Per qualcuno la destinazione migliore per lui poteva essere il Bologna, visto che lì c’è mister Vincenzo Italiano che un anno fa, alla Fiorentina, era riuscito a restituire al brasiliano nuova linfa. Ma per gli emiliani l’investimento appare troppo grande e per questo all’ex Barcellona non rimane che battere la pista estera.

Oggi un ritorno in Spagna appare decisamente molto probabile e da quel che emerge. Il Betis si è fatto sotto e spera di dargli una maglia anche se la concorrenza in manca. Sempre in terra spagnola, chi è pronto a dare filo da torcere ai sivigliani per la sfida al calciatore sembra essere il Girona. Rifiutata, qualche tempo fa, un’offerta da parte dell’Olympiacos, la destinazione non è la più gradita per il calciatore.

Arthur è costato alla Juve, solo in questa stagione, la bellezza di 400 mila euro al mese. Somma decisamente elevata per un tesserato che non ha giocato nessun minuto in questa stagione. La vera spesa folle rimane però l’acquisto del suo cartellino, era il 2020 quando la Juve pagò al Barça la bellezza di 80 milioni per prendere quello che ai tempi sembrava uno dei centrocampisti più forti in giro per il mondo.