Calciomercato Juventus, tutto fatto per il rinnovo: la durata dell’accordo

Calciomercato Juventus, tutto fatto per il rinnovo: ecco la durata del nuovo accordo che chiude ogni possibilità d’addio. Ha vinto Giuntoli

Ogni estate è quello che potrebbe partire. Ogni estate è quello che potrebbe salutare la compagnia per fare spazio, portare qualche milione nelle casse, e dire addio senza chissà quali rimpianti. Ogni anno, però, alla fine dell’estate o nel mezzo dell’estate, l’allenatore di turno decide di cambiare pensiero. E quindi rimane.

Evidente che chi dall’esterno vede McKennie non riesce, e non si capisce nemmeno quale possa essere il motivo, ad apprezzarne a pieno quelle che sono le sue qualità. Poi lo vede un paio di volte in allenamento, capisce che tatticamente è un giocatore che può regalare diverse soluzioni, e allora cambia tutto. Un fatto, questo, che si ripropone tutti gli anni e anche con Thiago Motta è successa la stessa cosa. Non doveva nemmeno partire per il ritiro in Germania, McKennie, ma poi è andato con la squadra e adesso è tornato, di nuovo, ad essere decisivo. Gol contro il Monza da terzino sinistro, ma poi anche trequartista ad un certo punto, e gol prima contro il Manchester City, quando era al rientro dopo l’infortunio. Insomma, decisivo davvero e adesso la Juve, a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira, non ha intenzione di fare come tutti gli altri anni.

Calciomercato Juventus, firma McKennie

Il giornalista infatti ha svelato che sono iniziati i contatti per il rinnovo contrattuale del giocatore. Un accordo che al momento scade il 30 giugno del 2026, ma per questa Juventus, McKennie, è davvero un elemento troppo importante per pensare di mandarlo via. Ecco, quindi, che si è aperta la clamorosa ipotesi di prolungare quell’accordo, fino al 30 giugno del 2028, ma inserendo, anche, un postilla per un ulteriori prolungamento fino al 2029. Insomma, un ribaltone clamoroso.

Sì, un vero e proprio ribaltone che difficilmente si sarebbe potuto immaginare nel corso di questi ultimi anni. McKennie, come detto, è sempre stato quel giocatore con la valigia in mano, quello che “regalare” per fare spazio. E poi lo ritrovi unico.