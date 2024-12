Calciomercato Juventus, accordo per il bomber: vola in giallorosso

Calciomercato Juventus, accordo per il bomber che vola in giallorosso. Ha deciso di accettare l’offerta. Giuntoli deve cambiare obiettivo

La Juventus, oltre al difensore, nella prossima finestra di mercato di gennaio deve cercare di prendere anche un attaccante. Sì, perché il solo Vlahovic – che rimane comunque nel mirino di moltissime squadre – non basta per chiudere una stagione ricca di impegni. E siccome ieri vi abbiamo spiegato anche, che non si conosce ancora la data del recupero di Milik, c’è da prendere di petto la situazione.

Di nomi, in orbita Juventus, in questo lungo periodo, ne sono usciti tanti. Nomi anche belli importanti, lo sappiamo, come Zirkzee del Manchester United, pallino di Thiago Motta, che lo vorrebbe allenare di nome. Ed è uscito anche Mikautadze, centravanti georgiano del Lione, che in Italia è stato anche accostato alla Roma. Certo, anche questa trattativa sembra essere ormai andata, almeno stando alle informazioni riportate dal giornalista turco Nevzat Dindar.

Calciomercato Juventus: Mikautadze ha detto sì

“Mikautadze ha accettato di venire al Galatasaray. La trattativa con il Lione continua” scrive sul proprio profilo X il giornalista in questione. Un Galatasaray scatenato, quindi, che non solo prende un centravanti di spessore internazionale, ma che non molla come sappiamo nemmeno la pista che porta a Paulo Dybala. I turchi, in questo caso, vogliono rinforzare la propria rosa per andare a vincere il campionato, vincere l’Europa League, e rientrare anche in questo modo nella Champions League della prossima stagione. E per raggiungere questi obiettivi servono innesti importanti, di quelli in grado di fare la differenza nella seconda parte di stagione.

Niente Italia, insomma, per il centravanti georgiano, che ha deciso di accettare il colore giallorosso ma non quello della Roma. E nemmeno il bianconero della Juve, anche se oggettivamente, dentro la Continassa, il suo profilo non è mai stato così caldo. Era seguito, ma non si può parlare in nessun modo di beffa per Cristiano Giuntoli.