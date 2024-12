Zidane al posto di Thiago Motta: c’è già la comunicazione

Zidane al posto di Thiago Motta: la Juventus ha bussato alla porta del francese e la comunicazione sul futuro è già arrivata. Ecco cosa si sono detti

Da questa estate è iniziata l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. L’avvio non è stato dei migliori, lo abbiamo visto, e un tecnico alla sua prima esperienza su una panchina così importante, avrebbe bisogno di tempo per riuscire a mettere in pratica le proprie idee. Il problema, serio, è che dentro la Juventus di tempo ce n’è poco. Lo abbiamo visto anche negli anni scorsi con Sarri e Pirlo, ad esempio. Ma parliamo comunque di situazioni diverse.

Certo, senza trofei è assai difficile vedersi rinnovare la fiducia in un club come quello piemontese. Tutti rischiano: nessuno è indispensabile, ma tutti sono importanti. Anche a livello di uomini il credo è identico, ecco perché vuoi o non vuoi delle valutazioni verranno fatte ed è un bene avere delle idee anche per il futuro. Ecco perché Marca ha svelato che la Juve ha bussato alla porta di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, che in pochi anni di carriera ha vinto tutto con il Real Madrid, dopo quell’esperienza è ancora a spasso, non convinto dei progetti che gli sono stati offerti.

Zidane al posto di Motta: il francese ha già risposto

Lui, secondo l’importante quotidiano spagnolo, ha solamente due idee in testa. Non ha abbandonato la voglia di allenare, lo abbiamo capito, ma non si vede in squadre diverse che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico da calciatore. Quindi Real Madrid o nazionale francese, ma sa bene che per il momento non c’è nessuna possibilità in queste due squadre.

“Insistiamo – si legge sul portale spagnolo – Bayern, Manchester United e Juventus, tra tante altre, hanno bussato alla sua porta e lui ha detto no a tutte. Zidane, che ha ritrovato buoni rapporti con Florentino Pérez, è consapevole che la panchina del Real Madrid è impossibile. Non ci pensa, infatti. Augura a Carlo Ancelotti i migliori successi e sa che in questo momento non è tra i favoriti per il futuro. Anche con la Francia non ci sono novità in vista, con Deschamps rinnovato fino al Mondiale 2026. Quindi Zidane la prende con calma”. Quindi niente Juventus, purtroppo.