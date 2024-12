Tonali alla Juventus: il Newcastle si è arreso

Tonali alla Juve, via libera del Newcastle. Anche Howe si è arreso. La situazione sta diventando un’occasione clamorosa per Giuntoli

Il colpo Tonali prende quota. Sarebbe un vero e proprio innesto clamoroso per la Juventus a gennaio. I bianconeri, come anticipato qualche giorno fa dal Corriere dello Sport, stanno seriamente pensando di prendere il centrocampista nella prossima finestra di mercato di gennaio.

Servono tanti soldi, ma trovando forse la formula giusta, il sogno si potrebbe trasformare in realtà. Soprattutto se dovesse partire Fagioli, come sembra, e se dovessero arrivare delle offerte per Douglas Luiz che non è incedibile. In tutto questo c’è pure da registrare come riportano dalla Spagna, il forte interesse del Betis nei confronti di Arthur che permetterebbe a Cristiano Giuntoli di risparmiare ulteriormente sull’ingaggio di un giocatore e forse avere un po’ più di mano libera per andare a chiudere il colpo. A conferma di tutto ciò, inoltre, arrivano delle notizie importanti direttamente dall’Inghilterra, riportate in questo caso da FootballInsider.

Calciomercato Juventus, si avvicina Tonali

Nonostante Howe, allenatore dei bianconeri della Premier League, non volesse cedere il giocatore, delle ristrettezze economiche potrebbero far cambiare idea alla società. In Inghilterra le regole del Fair Play Finanziario, lo abbiamo capito, sono molto stringenti e quindi per immettere in rosa qualche volto nuovo non è del tutto da escludere il sacrificio di Sandro Tonali.

Un sacrificio vero e proprio per poter prendere qualche giocatore più funzionale a quelle che sono le idee di Howe. Servono, comunque, almeno 40 milioni di euro per strapparlo al Newcastle, ma magari Giuntoli, che come abbiamo visto è abile in queste situazioni, potrebbe cercare il prestito con diritto di riscatto. Sicuramente sarebbe più complicato prendere Tonali, ma la Juventus ci proverà sicuramente.