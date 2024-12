Juventus fatta fuori: salta un altro obiettivo di gennaio

La Juventus deve rivedere i propri piani di mercato in vista di gennaio con il club bianconero che aveva messo nel mirino un giocatore destinato però a saltare.

In casa bianconera si hanno le idee ben chiare su quelle che saranno le mosse da attuare in vista della seconda parte di stagione e provare a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Sono diversi gli obiettivi di Cristiano Giuntoli e la propria squadra mercato con la Juventus che ha necessità di sistemare la propria rosa in vista della seconda parte di campionato. Sicuramente verrà preso un difensore che andrà a compensare l’assenza di Bremer al centro della retroguardia così come potrebbe giungere un altro terzino sinistro che dovrà sostituire l’infortunato Cabal. Si punta poi ad un nuovo attaccante che possa valere da vice Vlahovic considerato il fatto che Milik è stato indisponibile per tutta la prima parte di stagione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vedono sfumare un obiettivo a gennaio

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Barcellona sarebbe entrato in maniera netta nella corsa a Kolo Muani, attaccante del PSG che sta trovando poco spazio alla corte di Luis Enrique in Francia e che piace molto anche alla Juventus di Thiago Motta.

I catalani stanno lavorando in sede di mercato per cercare di portare a disposizione di Flick un attaccante già in vista della seconda parte di stagione. Una punta che possa però essere pronta anche in ottica del prossimo campionato considerato il fatto che Lewandowski è prossimo dal compiere 37 anni. Molto dipenderà da quelle che saranno le richieste del PSG per il proprio attaccante con la speranza dei catalani è quella di prendere il francese in prestito con diritto di riscatto.

Appare infatti difficile al momento che il Barcellona possa accontentare il PSG per quello che riguarda un acquisto a titolo definitivo. La valutazione che i francesi fanno del cartellino di Kolo Muani è di circa 40 milioni di euro ma l’affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Nel frattempo la Juventus sta lavorando su diversi fronti per quello che riguarda il mercato. Appare sempre più vicino Antonio Silva dal Benfica per sistemare la difesa mentre in attacco si battono anche altre piste che portano a Lucca dell’Udinese e Raspadori del Napoli con gli azzurri che però non vogliono rinforzare una diretta concorrente.