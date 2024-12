La decisione è presa: torna alla Juve, è tutto fatto

Dopo il periodo lontano dai colori biancocelesti, il talento del campionato è pronto a tornare alla Juventus.

Vigilia di campionato per la Juventus che domenica tornerà in campo e lo farà per dare vita all’ultimo incontro dell’anno. Sfida alla Fiorentina, in casa, per la formazione di Thiago Motta a caccia della continuità smarrita. La vittoria contro il Monza, che ha portato all’esonero di Alessandro Nesta, non deve rimanere un episodio isolato in casa bianconera.

Una volta archiviata anche la gara delle 18:00 contro l’ex Raffaele Palladino, fu uno dei giovani talenti della Juve dell’epoca, per il club tornerà il momento di fare calciomercato. Il DS Cristiano Giuntoli ha promesso almeno un paio di colpi e i tifosi non vedono l’ora di conoscere i loro nuovi beniamini. A proposito di colpi futuri, c’è un nome che a Torino hanno già imparato a conoscere bene.

E anche nel resto d’Italia visto che a larghi tratti ha dimostrato di poter essere una lieta sorpresa per il campionato. Ritorno alla Continassa per il calciatore che quest’anno ha fatto molto bene e che non vede l’ora di scoprire cosa gli riserverà il futuro.

Calciomercato Juventus, tutto deciso: ecco quando torna

Ad aver approfondito la situazione del calciatore è stata la Gazzetta dello Sport che in questo periodo ha parlato molto del futuro di Fabio Miretti. Ex gioiello della Juventus Primavera e della Next Gen oggi in prestito al Genoa. Stagione da protagonista per lui che nonostante il cambio in panchina ha continuato a mantenere ben saldo il proprio posto da titolare. Secondo il quotidiano sportivo il suo futuro è alla Juve.

Anche perché il Grifone ha trovato un accordo per il prestito secco e questo vuol dire che in estate tornerà alla base. A quel punto sarà poi compito della Juve capire se sarà il caso di puntare ancora su di lui oppure se sarà meglio trovargli una nuova sistemazione, magari questa volta definitiva. Per la Gazzetta la permanenza si fa molto difficile e il club proverà a cederlo una volta per tutte.

In questi ultimi anni i rapporti con la Lazio sono stati buoni, basti pensare al doppio affare Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, e le due società potrebbero tornare a trattale. Ai biancocelesti servono nuovi innesti a centrocampo a Miretti potrebbe rappresentare una valida opzione. Dopo gli infortuni di inizio stagione il classe 2003 è tornato in forma e ha dato ancora una volta buona prova di sé. Contro il Cagliari, lo scorso 24 novembre, ha anche trovato il suo primo e fin qui unico goal della stagione.