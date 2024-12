Doppio scippo Juve-Milan: stavolta è tutto finito

Juventus e Milan protagoniste sul mercato a Gennaio. Per entrambe potrebbe essere già sfumato un obiettivo

Venerdì 3 gennaio Juventus e Milan si affronteranno nella semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana a Riyad. Una sfida che mette in palio l’accesso alla finale, prevista il giorno dell’Epifania, con Inter o Atalanta.

A Gennaio, Juve e Milan si ritroveranno contro anche nel match di ritorno in campionato, in programma il 18/1 alle 18 allo Stadium. Due incroci ravvicinati sul campo, dunque, per due squadre destinate a essere protagoniste dell’oramai imminente sessione di calciomercato invernale, nella quale entrambe si muoveranno sia in entrata che in uscita.

Una trattativa, in particolare, potrebbe coinvolgerle entrambe ovvero quella che potrebbe portare Fikayo Tomori in bianconero. La Juve ha individuato nel centrale del Milan il possibile sostituto dell’infortunato Bremer. Al momento, c’è ancora distanza tra le parti con i bianconeri che spingono per un prestito (con l’inserimento di Danilo come possibile contropartita) mentre il Milan punta a una cessione definitiva per 20-25 milioni. Una trattativa sulla quale sarà decisivo il parere del nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao, il quale potrebbe concedere più spazio a Tomori, escluso negli ultimi due mesi dalle scelte di Fonseca.

Milan-Juve, un obiettivo può svanire: super offerta in arrivo

Milan e Juve lavorano anche in prospettiva sul mercato. Entrambe sono sulle tracce di uno degli attaccanti più ambiti in Europa che potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione. Si tratta di Jonathan David, protagonista di un’ottima prima di stagione con 17 gol in 27 presenze complessive con il Lille. Uno di questi gol, David l’ha segnato proprio alla Juve nella recente sfida di Champions League.

Nelle scorse ore, l’attaccante ha rivelato che ci sono contatti in corso con il Lille per un possibile rinnovo, un’ipotesi che resta comunque difficile anche per le ricche offerte in arrivo per convincerlo a cambiare squadra.

Uno di queste – come riporta Sportmediaset – potrebbe arrivare dall’Al Nassr. Il club della Saudi League, allenato da Stefano Pioli e in cui milita Cristiano Ronaldo, pare disposto ad acquistare David già a gennaio con un ricco indennizzo per il Lille (tra i 10 e 15 milioni) e un ingaggio di 6 milioni per l’attaccante. Cifre che, se confermate, potrebbero davvero far vacillare il centravanti canadese ed eliminare le pretese delle altre pretendenti che, oltre a Milan e Juve, includono anche Barcellona, Arsenal e Newcastle.

Staccato di undici punti dall’Al Ittihad capolista in campionato, l’Al Nassr punta a David per rinforzare l’attacco anche in vista della probabile cessione del brasiliano Talisca, vicino al Fenerbahce di Mourinho. Un acquisto eventuale, quello del canadese, che aumenterebbe e non poco la competitività dell’organico dell’Al Nassr soprattutto in vista della fase a eliminazione diretta della Champions League asiatica, competizione nella quale il club arabo è uno dei favoriti per la vittoria finale.