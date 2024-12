Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE: arriva il difensore. Le parole del giocatore non lasciano spazio a dubbi. Ecco cos’ha detto

Non sarà l’innesto di gennaio, mettiamolo subito in chiaro. La Juventus, per le prossime settimane, così come vi abbiamo raccontato, avrebbe già chiuso per Antonio Silva del Benfica. Però, l’anno prossimo, un altro innesto in difesa – anche perché ne dovrebbero arrivare due immediatamente – è da fare.

E di nomi ne sono usciti parecchi, forse troppi, nel corso di queste ultime settimane. Non tutti, evidentemente, sono entrati nel mirino della società bianconera, ma qualcuno sì. Quando viene fuori un’indiscrezione, nella maggior parte dei casi, qualcosa di vero c’è, senza dubbio. E tra questi non si può non nominare il difensore del Bologna Beukema, uno di quelli che insieme a Thiago Motta, lo scorso anno, è cresciuto tantissimo dentro il club emiliano. Su di lui la Juve un pensiero possiamo dirlo lo ha fatto, e anche il centrale in questione lo sa benissimo. E nei giorni scorsi, Beukema, ha rilasciato un’intervista ad uno dei quotidiani del suo Paese. E ha detto questo, anticipando, di fatto, quelle che saranno le mosse per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, l’annuncio UFFICIALE di Beukema

“Questa stagione voglio chiuderla bene al Bologna, poi entro i prossimi due anni mi piacerebbe giocare in un club ancora più grande. Quali squadre? Scrivono così tanto, ormai ci sono abituato. Prima tocca all’Inter, poi alla Juventus e poi ancora a Real e Atletico. In fondo non c’è ancora nulla di concreto. Ma certamente ho l’ambizione per un passo successivo”.

In poche parole, Beukema, ha annunciato l’addio agli emiliani al termine di questa stagione. Pensare di continuare un altro anno – nonostante abbia detto entro i prossimi due anni – è difficile, se non impossibile. Un addio sicuro, insomma, assicurato anche dalla volontà del difensore di mettersi alla prova in un club più importante di quello rossoblù. E la Juve, come sappiamo, rimane alla finestra. Potrebbe essere realmente un bel colpo.