Calciomercato Juventus, l’intreccio è doppio: deciso il futuro di Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’intreccio è doppio e in questo modo è stato deciso il futuro di Dusan Vlahovic. La situazione ormai è chiara

Ma Vlahovic rimane? Ma se ne va a gennaio? Ma rinnova con la Juventus? Sono queste le domande che al momento molti tifosi bianconeri si fanno, soprattutto perché si sa che, per ora, quelli che sono stati gli abbocchi per il rinnovo contrattuale, con spalmatura dell’ingaggio da 12milioni di euro all’anno, non sono andati a buon fine.

Giuntoli ci sta provando, anche perché lo stipendio è fuori dalla portata delle casse bianconere, e un addio senza rinnovo di quell’accordo che scade nel 2026, ci appare davvero possibile. In tutto questo, c’è anche da sottolineare, che la Juventus per gennaio sta pure cercando un attaccante. Di Milik non si hanno notizie da molto tempo e il solo Dusan non può reggere tutto il peso dell’attacco. Serve un’alternativa che al momento non c’è e anche contro la Fiorentina abbiamo visto che, nel momento in cui Motta ha deciso per il cambio, ha dovuto adottare la soluzione tampone, con Nico Gonzalez, ex della sfida, schierato in un ruolo non suo.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal abbandona Vlahovic

Si era parlato di un interesse bianconero per Randal Kolo Muani, attaccante del Psg che potrebbe partire in prestito. Come sappiamo, da molto tempo, che sulle tracce di Vlahovic c’è il forte interesse dell’Arsenal. Ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, proprio i Gunners hanno abbandonato la pista che porta al bianconero per dedicarsi alla possibilità di prendere a titolo temporaneo il giocatore del club francese.

“All’Arsenal è stata offerta l’opportunità di ingaggiare Randal Kolo Muani in prestito dal Paris Saint-Germain durante la sessione di calciomercato di gennaio. Questo avviene dopo l’infortunio di Bukayo Saka, che lo terrà fuori gioco per un paio di mesi”. Questo si legge sul sito del giornalista che segue le dinamiche del calciomercato. E quindi la Juve si potrebbe ritrovare senza un attaccante “di scorta” e senza la possibilità di cedere Dusan a quella squadra che lo voleva.