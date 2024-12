Chiesa torna subito alla Juve: pronto alla firma

Buoni propositi per il 2025? Tornare in Serie A. Questo è l’augurio di Federico Chiesa che al Liverpool non è riuscito ad inserirsi.

Tutti, Federico Chiesa in primis, si stanno domandando se la scelta di andare al Liverpool sia stata quella più corretta. Le grandi pretese salariali hanno spinto l’ex Juventus a volare verso la Premier League senza tenere conto che forse in Serie A avrebbe trovato più di qualche progetto su misura per lui.

Il suo cartellino è costato alla Juve 45 milioni di euro ed è stato poi ceduto ad appena 12. Sicuramente un affare per la compagine di Arne Slot che arrivati a questo punto della stagione non sa propriamente cosa farsene dell’esterno nel giro della Nazionale. Peccato, però, che anche il CT Luciano Spalletti abbia smesso di convocarlo.

Poche presenze e un modo di giocare difficilmente compatibile con le sue idee, parola del tecnico, lo hanno però portato ad uscire dalle rotazioni azzurre. Questo è un problema per l’attaccante che ora sogna di correre ai ripari e, perché no, di tornare in Serie A il prima possibile. E a trovargli una soluzione potrebbe essere proprio la sua ex squadra.

Juve, riecco Chiesa: tutti i dettagli

Rendimento con il contagocce per il classe 1997 che in tutta la stagione ha preso parte ad appena 4 incontri: 2 in EFL Cup, 1 in Champions League e 1 solo in Premier League. Impiego assolutamente magro per quello che fino a poco fa era considerato il calciatore italiano con più talento. La volontà di Chiesa, fanno sapere da Fichajes.net, sarebbe quella di ripartire di slancio nel 2025 e di farlo partendo in prestito.

Per il Liverpool acquistare Chiesa a 12 milioni è stato un affare ma oggi i Reds non sanno che farsene di lui. La volontà sarebbe perciò quella di trovargli un prestito per garantirgli maggiore continuità e dalla Spagna fanno sapere che la Juve sarebbe disposta a riabbracciarlo. Anche perché nel reparto avanzato manca qualcosa e il ritorno dell’ex sarebbe sicuramente una mossa gradita.

L’obiettivo di Chiesa è tornare in Nazionale e di farlo prima che Spalletti crei un nuovo gruppo. A breve inizieranno le qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo e dopo due appuntamenti falliti, in Russa nel 2018 e in Qatar nel 2022, l’ex Juve spera di poter andare finalmente ai Mondali. Ma la sua convocazione, come quella di tutti gli altri, passa principalmente dal rendimento con il club.