Juve distrutta, se lo prende il Milan: sembrava tutto fatto

Entra già nel vivo la sessione di calciomercato con uno scippo del Milan: portato via un giocatore importante alla Juventus

Tra due giorni comincerà ufficialmente la finestra di mercato invernale e sarà un momento da non sbagliare assolutamente per le squadre che necessitano di rinforzi. In Serie A ci sono infatti alcune formazioni che occupano una posizione di classifica che non le soddisfa affatto e vogliono migliorare la rosa per rialzarsi nella seconda metà di stagione: tra queste ci sono senza dubbio la Roma e il Milan che hanno cambiato già allenatore ma anche per la Juventus il mercato di gennaio sarà decisivo.

Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli e il tecnico Thiago Motta sono alla ricerca di giocatori importante per migliorare la squadra in diversi reparti. Tra le urgenze principali c’è senza dubbio quella di trovare nuove pedine per la difesa visti i gravi infortuni di Gleison Bremer e di Juan David Cabal ma anche in attacco servirebbe una mano soprattutto se Arek Milik non dovesse tornare in fretta ad alti livelli per dare il cambio a Dusan Vlahovic. Il Milan intanto ha fatto uno sgambetto alla Juve.

Il Milan si muove d’anticipo e soffia l’attaccante alla Juventus

Nel mercato di gennaio solitamente i soldi a disposizione delle società sono sempre meno e anche i giocatori di livello che vogliono cambiare squadra sono in numero limitato. Per tale motivo quando c’è una buona pista di mercato spesso la concorrenza è alta. In queste settimane la Juventus si è mossa per cercare di intavolare una trattativa per Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG.

Per Giuntoli c’è però da fare i conti con la concorrenza di diversi club inglesi e tedeschi che cercano la punta della Nazionale francese ma anche con il Milan. Al momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono proprio i rossoneri quelli che stanno tentando l’affondo decisivo provando a chiudere con il PSG per il prestito di Kolo Muani.

Il Milan, proprio come la Juventus, ha bisogno di rinforzi in attacco e il francese viene valutato la giusta opzione per il nuovo allenatore Sérgio Conceição. A farne le spese sarebbe però proprio la Vecchia Signora che aveva individuato nel centravanti del PSG un giusto rinforzo offensivo sia come compagno di Vlahovic che come possibile opzione alternativa al numero 9 serbo. Molto probabilmente ora Giuntoli dovrà quindi muoversi per scegliere un nuovo attaccante.