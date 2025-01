Esonero e cambia tutto, Juventus disperata

Ormai ci siamo, il calciomercato di gennaio apre i battenti e le squadre sono pronte a chiudere gli affari necessari al miglioramento delle proprie rose.

La Juventus sa bene dove dover intervenire per andare a migliorare l’organico a disposizione ma il club bianconero rischia di dover cambiare i propri obiettivi a causa di un esonero appena arrivato.

Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno condizionato la prima parte di stagione della Juventus che non avrà a disposizione i due calciatori anche per il resto del campionato. I bianconeri sanno di dover mettere a disposizione di Thiago Motta almeno un nuovo centrale per la seconda parte di stagione per non lasciare la squadra scoperta per quello che riguarda la retroguardia. Sono molti i calciatori finiti nel mirino di Cristiano Giuntoli ma un obiettivo rischia di saltare a causa di un cambio di allenatore.

Calciomercato Juventus, salta un obiettivo: Giuntoli deve guardare altrove

L’esonero di Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore del Milan rischia di mescolare le carte del mercato della Juventus. I bianconeri avevano messo nel mirino Fikayo Tomori, centrale che era finito ai margini della squadra rossonera alla corte dell’ex tecnico del Lille.

L’arrivo di Sergio Conceicao alla guida del Milan potrebbe cambiare però le cose con il nuovo allenatore rossonero che ha tutta l’intenzione di valutare i giocatori a sua disposizione prima di prendere delle decisioni sul mercato. Tomori, al pari di Kalulu, passato alla Juventus durante la scorsa estate, è stato un punto fermo del Milan dello scudetto del 2022 ed i rossoneri ci vogliono pensare bene prima di dare un altro difensore ai rivali.

Molto quindi dipenderà da quelle che saranno le scelte del nuovo allenatore del Milan durante le prossime settimane con Tomori che proverà a convincerlo a puntare ancora su di lui. C’è da dire però che, anche in caso di addio al club meneghino, non è detto che i rossoneri diano l’ok ad un suo passaggio alla Juventus durante il mese di gennaio.

Il Milan infatti vorrebbe evitare di andare a rinforzare una diretta concorrente per un posto in Champions League e sta valutando anche le proposte che arrivano dall’Inghilterra. Dal Wolverhampton al West Ham passando per Newcastle ed Aston Villa, sono molti i club che sono alla finestra per capire quello che potrebbe essere il futuro del difensore del Milan che sta vivendo una delle sue peggiori stagioni da quando è in Italia.