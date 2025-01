Addio al bomber: lo portano via con 28 milioni di euro. Lui preferirebbe rimanere in Europa, ma un’offerta del genere lo stuzzica parecchio

Alla ricerca del bomber perduto, come se la Juventus non avesse Vlahovic. Ovvio, da parte del serbo ci si aspetta sempre qualcosa in più, sia sotto l’aspetto realizzativo, sia sotto quello dell’aiuto alla squadra. Anche perché in qualche modo devono essere giustificati i 12milioni di euro che il giocatore prende ogni anni. Che sono una montagna di soldi.

La pista Kolo Muani rimane calda e lo sappiamo. Ma nei mesi scorsi si è parlato con forte insistenza di David. L’attaccante del Lille ha già fatto sapere al club francese di non voler rinnovare il proprio contratto che scade tra sei mesi e sappiamo bene che può firmare da adesso in poi con quello che potrebbe essere il suo club del futuro. La Juve un pensiero ce lo ha fatto, sapendo comunque che le probabilità di prenderlo non sono altissime. E monitora da vicino la situazione. Certo, un’offerta immediata ai francesi, che così non lo perderebbero a zero, potrebbe cambiare le carte in tavola. E questa offerta, secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, potrebbe arrivare nello spazio di poco tempo.

Addio al bomber: David in Arabia

Dieci milioni di euro per il cartellino, che sono tanti considerando il fatto che potrebbe firmare senza spendere un euro, sei milioni di euro all’anno al calciatore per le prossime tre stagioni. Con un investimento di poco meno di 30 milioni, quindi, l’Al Nassr potrebbe prendere uno dei centravanti più prolifici in Europa e che sembra essere in grado di fare la differenza.

Sempre secondo il giornalista, il canadese vorrebbe rimanere in Europa, nel calcio che conta, ma davanti a tutti questi soldi che evidentemente in Francia non girano, sarebbe stuzzicato dall’idea di andare a giocare dall’altra parte del Mondo e pensare così al suo futuro e a quello della sua famiglia. Diciamocelo chiaramente: chi decide di muoversi così, a questa età, per andare in Arabia, lo fa con la consapevolezza che forse quelle cifre da queste parti non le potrebbe guadagnare.