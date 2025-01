Saluta la Juventus e vola in Premier League: è tutto deciso

Saluta la Juventus e vola in Premier League, è già tutto deciso. Non solo la rivoluzione tecnica ma anche l’interesse delle big stravolge i piani

La Juventus sarà impegnata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan ma ovviamente il pensiero dei dirigenti non è solo al match contro la formazione che da pochi giorni è allenata da Sergio Conceicao, ma anche al mercato, che dovrà regalare degli innesti a Thiago Motta.

Soprattutto in difesa, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e dopo l’addio certo di Danilo, che non è nemmeno partito con la squadra e che saluterà in questo mese di gennaio, il tecnico deve avere dei volti nuovi. E la decisione sull’ormai ex capitano lascia presagire – o almeno si spera vista l’esperienza di Giuntoli in questo campo – che la Juve abbia immediatamente delle situazioni pronte. Una società come quella bianconera non si potrebbe ovviamente permettere un errore del genere, quindi è atteso un annuncio nelle prossime ore. Magari quell’Antonio Silva del Benfica che sembra poter essere davvero il primo innesto dell’anno. Si era parlato, come sappiamo, anche di Tomori del Milan. Ma intanto, il nuovo allenatore Conceicao ha bloccato l’addio, ma non solo, secondo le informazioni riportate da Tbr Football, ci sarebbe il forte interesse della Premier sul giocatore.

Saluta la Juve e vola in Premier: Tomori al Tottenham

E c’è una squadra a Londra che ogni anno riesce a prendere qualche difensore dalla Serie A. Se l’anno scorso è toccato a Dragusin del Genoa, con un passato come sappiamo alla Juve, quest’anno secondo quanto scritto dal sito citato prima gli Spurs potrebbe puntare, e arrivare a dama, con Tomori.

In rossonero, nonostante questo piccolo “stop” con la rivoluzione tecnica, il futuro sembra scritto. E appare possibile un addio verso l’Inghilterra nelle prossime settimane. Addio Juventus, in poche parole, e diciamo che l’anno se davvero così fosse non inizia sicuramente nel migliore dei modi. Speriamo che almeno sul campo possa arrivare la rivincita.