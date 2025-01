Calciomercato Juventus: 60 milioni per il nuovo bomber

Calciomercato Juventus, ancora incerto il destino di Vlahovic, per il nuovo bomber che Giuntoli ha in mente servono 60 milioni di euro

Il futuro di Dusan Vlahovic, lo sappiamo, è abbastanza incerto. Il calciatore della Juventus che è il più pagato della Serie A (12milioni di euro all’anno) prende uno stipendio troppo importante per le casse bianconere. E, il direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, vorrebbe rimodulare l’accordo e spalmare questo enorme ingaggio in più anni.

Non ci sono delle aperture, però. Almeno per ora la situazione sembra essere questa. E se a questo fatto ci aggiungiamo, pure, che il serbo classe 2000 non sta riuscendo a fare la differenza, allora un addio appare possibile. Anche perché, a completare l’opera, c’è anche la durata: 30 giugno del 2026, quindi non troppo lunga nel tempo, tutt’altro. La sensazione, ascoltando l’aria che tira attorno a questa operazione, è quella che, davanti ad un’offerta ritenuta importante, allora la Juve si potrebbe privare dell’ex Fiorentina. Quindi serve un sostituto e di nomi ne sono circolati parecchi. Il sogno rimane David del Lille, attaccante che è in scadenza e che già adesso potrebbe firmare per la sua nuova squadra. Ma occhio anche ad un altro elemento che gioca in Francia per il quale, secondo l’Equipe, è stato fissato il prezzo.

Calciomercato Juventus, il Psg fissa il prezzo per Kolo Muani

Il profilo è quello di Kolo Muani, attaccante che, adesso, potrebbe anche partire in prestito. Magari Giuntoli lo potrebbe prendere con questa formula, nell’immediato, per rinviare il pagamento di 60milioni di euro che i parigini richiedono per il cartellino del proprio attaccante. Una cifra importante che, la Juve, potrebbe ricavare – risparmiando anche qualcosa – dalla cessione appunto di Vlahovic.

Potrebbe essere questa la mossa di gennaio per chiudere poi l’affare in estate e portare quindi tutti i tasselli al proprio posto. Sarebbe opportuno, comunque, avere prima Kolo Muani per sei mesi soprattutto per un fattore: capire se realmente ha le possibilità e le qualità per stare dentro il campionato italiano che non è la Ligue 1 nella quale, inoltre, sta giocando poco agli ordini di Luis Enrique. Insomma, una prova, per poi decidere se è effettivamente giusto investire questa somma. Con quei soldi di centravanti importanti se ne possono prendere parecchi.