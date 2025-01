Torna alla Juventus dopo 6 anni, lo vuole Thiago Motta

Thiago Motta potrebbe essere presto accontentato sul mercato con la dirigenza pronta a regalare al tecnico un giocatore che tornerebbe così alla Juventus.

La dirigenza della Juventus è costantemente al lavoro sul mercato per cercare di arrivare a quei rinforzi necessari per sistemare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Nel frattempo, però, si guarda con attenzione anche alla prossima stagione.

Se per questo mese di gennaio la priorità della Juventus è rappresentata dall’acquisto di un difensore centrale che possa andare a sistemare un reparto arretrato orfano di Bremer e Cabal per infortunio, in vista dell’estate saranno ritoccati anche altri reparti per migliorare la rosa. Un giocatore è finito nel mirino di Thiago Motta che sarebbe felice di tornare a lavorare con lui andandolo a riportare alla Juventus di fatto dopo 6 anni seppur non avendo mai giocato con la maglia bianconera.

Calciomercato, ritorno in vista per la Juventus: affare in estate

La Juventus ha messo nel mirino Riccardo Orsolini. L’attaccante esterno del Bologna potrebbe salutare i rossoblu al termine della stagione in corso per permettere al club emiliano di fare cassa e andare a coprire le spese della scorsa estate considerato il fatto che sarà difficile ripetere la qualificazione in Champions League.

Classe 1997, in giovane età è stato a lungo di proprietà della Juventus con la quale però non ha mai esordito. Nel 2019 il Bologna ha acquistato a titolo definitivo il suo cartellino proprio dai bianconeri per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Considerati i prestiti prima all’Atalanta e poi proprio al Bologna, la punta esterna non ha mai avuto modo di giocare una partita con la maglia della Juve.

Il suo momento potrebbe però arrivare in vista della prossima stagione quando Orsolini potrebbe salutare i rossoblu per tentare l’avventura in una big del nostro campionato. Il Bologna valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro e Thiago Motta sarebbe felice di averlo a disposizione avendolo allenato con grande successo durante le scorse due stagioni all’ombra delle due torri.

Molto dipenderà da quella che sarà la posizione in classifica del Bologna al termine della stagione in corso con i rossoblu che potrebbero decidere di trattenere ancora il proprio attaccante solamente in caso di qualificazione ad una coppa europea. La Juventus, dal canto suo, potrebbe provare ad inserire un giocatore nella trattativa con i rossoblu che seguono da vicino le prestazioni di Nicolussi-Caviglia, ora in prestito al Venezia.