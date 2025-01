Vuole solo il Napoli, ma non è Danilo: Giuntoli spalle al muro

Antonio Conte continua a guardare in casa Juventus per il suo Napoli con il tecnico azzurro che ha messo nel mirino due calciatori del club bianconero.

Il Napoli cerca rinforzi sul mercato e lo fa guardando in casa Juventus in vista della seconda parte di stagione. Oltre Danilo c’è un altro pezzo importante della rosa di Thiago Motta che piace e molto al club partenopeo.

Con l’apertura ufficiale del calciomercato le squadre stanno cercando di chiudere gli affari necessari al miglioramento delle proprie rose ed il Napoli vuole provare a portare a casa quei giocatori necessari ad Antonio Conte per continuare a lottare per lo scudetto fino alla fine del campionato. Danilo è un giocatore che piace molto alla società di De Laurentiis ma i partenopei sono pronti a dare l’assalto ad un altro giocatore della rosa di Thiago Motta che sta trovando poco spazio alla corte del tecnico italo-brasiliano.

Calciomercato, il Napoli affonda il colpo per un bianconero

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe messo nel mirino Nicolò Fagioli, centrocampista che alla corte di Thiago Motta sta trovando poco spazio in queste ultime settimane. Il giocatore starebbe anche spingendo per poter raggiungere Antonio Conte già in vista della seconda parte di campionato.

Il centrocampista classe 2001 ha trovato poco spazio alla corte di Thiago Motta in questa prima parte di campionato e vorrebbe avere maggiore continuità anche per non perdere il posto in nazionale volendo far parte della spedizione al mondiale del 2026 agli ordini di Luciano Spalletti. Il prezzo che la Juventus ha fissato per il suo cartellino è di circa 25 milioni di euro.

Fagioli è quindi disposto al trasferimento al Napoli ed in queste ore il ds degli azzurri Manna sta provando a trovare l’intesa con Cristiano Giuntoli per regalare ad Antonio Conte un altro centrocampista di quantità e qualità. Non ci sarà però uno scambio con Raspadori per il quale ci sarà una trattativa a parte anche se il gol al Venezia nel finale ha rilanciato le sue quotazioni agli ordini di Antonio Conte.

Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro per quello che riguarda Danilo con il brasiliano che è stato messo di fatto fuori rosa in attesa che trovi una nuova sistemazione. Il difensore brasiliano ha di fatto dato l’ok al trasferimento in azzurro ma ora manca l’intesa tra le due società per andare a chiudere il colpo che permetterà ad Antonio Conte di andare a mettere un tassello importante in difesa.