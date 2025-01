Conte al posto di Thiago Motta: bufera totale e nuovo corso

Conte al posto di Thiago Motta: dentro la Juve è bufera totale. Sono tutti nel mirino dei tifosi bianconeri. Anche Giuntoli

Brucia eccome la sconfitta contro il Milan. Brucia, e lo sappiamo, per svariati motivi. Quello principale, secondo il nostro modesto avviso, è relativo al fatto che la Juventus ha avuto in mano il match per moltissimo tempo e non è riuscito né a chiuderlo e nemmeno portarlo a casa senza difficoltà.

Sul banco degli imputati ci è finito Thiago Motta: il tecnico evidentemente non riesce a leggere le partite e con i cambi non solo manda dei segnali alla squadra avversaria – che li raccoglie – ma si priva anche di un elemento fondamentale dentro una formazione: l’attaccante. Appena Vlahovic è stato tolto dal campo i bianconeri non hanno preso più un pallone davanti, la squadra di Conceicao, invece, ha preso coraggio e ha alzato il baricentro trovando subito i due gol che hanno ribaltato la situazione. Come un Alessandro Borghese in formissima.

Conte al posto di Motta: anche Giuntoli nel mirino

Iniziano a pesare, anche, le scelte di Giuntoli. Che forse non si è ancora calato nella nuova realtà. La Juve è una cosa, il Napoli, ad esempio, è un’altra. Alla Juve servono solo i risultati, nient’altro e poco importa come arrivano. Il nuovo corso potrebbe finire presto e molti tifosi, adesso sui social, mettono nel mirino il lavoro del dirigente.

“Rimpiango un DG abbastanza intelligente da sapere chi scegliere se davanti hai uno tra Thiago Motta ed Antonio Conte” si legge in qualche commento. Sì, perché probabilmente Antonio Conte sarebbe potuto essere il tecnico della Juve al posto di Motta. Ma se lo è preso il Napoli, che adesso è in testa alla classifica con una squadra, e lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, meno forte di quella bianconera. Ma il pugliese, che alla Juve ha iniziato la sua carriera da vincente, ha una mentalità diversa: bada al sodo, si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori – il passaggio alla difesa a quattro è un segnale – e vuole solo una cosa: vincere. Sporco, bello, brutto, con un autogol, con le polemiche. Come non importa. Stile Juve, oseremmo dire.