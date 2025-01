Juventus, esonero Thiago Motta: cifre UFFICIALI sulla nuova squadra

Juventus, cacciato Thiago Motta. Sulla nuova squadra dell’allenatore bianconero ci sono già le cifre ufficiali. Ecco cosa sta succedendo

Il futuro di Thiago Motta è appeso ad un filo. Incredibile, ma effettivamente è così. Nel mese di gennaio, il tecnico, si gioca tutto. Ci sono le sfide a Milan, Napoli, Atalanta e il derby contro il Torino in campionato, più due match di Champions League decisivi per gli accoppiamenti. Sì, il tecnico si gioca davvero tutto.

Qualora la situazione dovesse precipitare, non ci stupiremmo nemmeno noi di un cambio immediato. Direte: serve del tempo per un progetto nuovo. Ed è anche vero. Ma questo tempo non può riguardare la Juventus, che è una società nella quale bisogna sempre vincere, senza pensare a nient’altro. Lo dovrebbe sapere anche Giuntoli, visto che da piccolo era tifoso bianconero, ma a quanto pare non è che abbia capito qual è il Dna bianconero. conta solo la vittoria, nient’altro, e non il modo con il quale arriva.

Juventus, cacciato Thiago Motta: ci sono le quote per il City

E adesso spuntano anche le cifre ufficiali di un passaggio di Motta addirittura al Manchester City. Nonostante la firma contrattuale del catalano con i Citizens, il momento sappiamo tutti qual è e un addio, nemmeno in questo caso, è da escludere del tutto. Il portale inglese gambling.com, inoltre, quota anche la possibilità di vedere l’ex Bologna su una delle panchine più importanti del campionato inglese.

Motta al City è dato a 26 volte la posta. Diciamo che non è il favorito – anche per via del contratto che lo lega alla Juventus – ma il nome evidentemente circola. Ed è una cosa da seguire e da tenere sotto la lente d’ingrandimento. Non è il primo nella lista, ma nella lista c’è, in poche parole. E questo vorrebbe dire addio anticipato alla Juventus. Cosa che al momento molti tifosi vorrebbero, lo sappiamo. Perché l’impatto avuto non è dei migliori perché il non “avere l’ossessione di vincere” non è una cosa che dentro i bianconeri si è mai sentita. Quindi occhio a quello che potrebbe succedere.