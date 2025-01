Vlahovic via con lo scambio: Motta esulta

Vlahovic subito via: la Juventus ha trovato già il sostituto e Motta può esultare. Ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare subito la Juventus. Lo sappiamo. Il calciatore più pagato del campionato italiano – 12milioni all’anno – non rende come dovrebbe. E c’è la sensazione, dopo la sostituzione nella semifinale di Supercoppa Italiana, che nemmeno con Motta ci sia questo rapporto così idilliaco.

L’ex tecnico del Bologna lo toglie sempre dal campo. Sbagliando anche in alcune situazioni, come successo l’altro giorno contro il Milan, mandando dei segnali alla squadra che vengono interpretati in maniera sbagliata. Motta ha un pallino, Zirkzee, che ha allenato in Emilia e che ha spedito allo United. Ma l’impatto dell’olandese è stato brutto, troppo brutto per essere vero e nemmeno il cambio in panchina, con Amorim, ha permesso di cambiare il livello delle sue prestazioni. E adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da TBR Football, un addio immediato è nell’aria. E la Juve si potrebbe giocare la carta Vlahovic.

Vlahovic per Zirkzee: Motta può esultare

“Secondo quanto appreso da TBR Football – si legge appunto sul sito inglese – la Juventus avrebbe avuto dei colloqui per l’ingaggio di Joshua Zirkzee. Come parte di un possibile accordo, al Manchester United è stata offerta la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic“. Boom, uno scambio clamoroso che siamo certi, in questo momento, dentro la Juventus farebbero all’istante.

Non solo per risparmiare su quell’ingaggio clamoroso che è molto oltre le possibilità delle casse bianconere, ma anche perché arriverebbe un giocatore sicuramente molto più congeniale a quelle che sono le idee del nuovo tecnico della Juventus. Una pista calda, al momento, che potrebbe diventare caldissima nel corso delle prossime ore. Saranno settimane intense, perché ancora alla Juventus deve arrivare quel difensore che Giuntoli ha quasi promesso al tecnico e che ha fatto intendere arriverà. Ma anche l’attaccante è nel mirino. L’intreccio è possibile.