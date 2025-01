Calciomercato Juventus, doppio colpo servito: Motta passa all’incasso

Calciomercato Juventus, il doppio colpo è servito. E Motta adesso passa nuovamente all’incasso dopo i botti della scorsa estate. La situazione

Un solo innesto in difesa non basta. Ne servono almeno due per dare serenità a Thiago Motta per la seconda parte di stagione. E la Juventus ormai, una decisione, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da TuttoSport, l’avrebbe presa.

C’è il primo nome della lista, per il quale, probabilmente, verrà fatto un investimento: Hancko del Feyenoord è il favorito di Motta. Mancino naturale, integro fisicamente (autorizzati tutti gli scongiuri) e soprattutto molto duttile visto che può giocare in maniera indifferente sia come centrale sia come terzino. E questo, per un allenatore come quello bianconero, è un fattore fondamentale. Ma non sarà, a quanto pare, l’uncico difensore che si presenterà alla Continassa nei prossimi giorni. Giuntoli infatti starebbe sfogliando la margherita con la voglia di regalare un altro colpo dietro, ma in questo caso senza impegnarsi più di tanto. Serve l’occasione, che deve arrivare in prestito.

Calciomercato Juventus, 4 nomi per Giuntoli

E i nomi a quanto pare ci sono: si parla di Veiga del Chelsea, Araujo e Christensen del Barcellona e Kiwior dell’Arsenal. Da questa lista uscirà il secondo innesto, a meno che non arrivino altre situazioni da valutare nel corso di questi giorni che per forza di cose sono assai dinamici: il mercato di gennaio è veloce, cotto e mangiato, e non c’è poi chissà quale tempo per pensare. Si deve agire e la Juventus ha tutta l’intenzione di farlo.

Dopo gli investimenti imponenti piazzati la scorsa estate, non riuscire nemmeno ad andare in Champions League l’anno prossimo sarebbe un colpo durissimo da digerire per le casse bianconere. Serve, quindi, un ulteriore sforzo per non rischiare di perdere tutto, sperando che tutto possa andare bene. Motta, comunque, è pronto di nuovo a passare all’incasso visto che è evidente abbia la totale fiducia della società.