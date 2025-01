L’attaccante saluta la Juventus: chiudono in settimana

Calciomercato Juventus, uno degli attaccanti messi nel mirino da parte dei bianconeri pronto alla nuova avventura. Ai bianconeri rimane solo Zirkzee

Se da un lato ci sono due difensori, almeno, da prendere, dall’altro Giuntoli potrebbe anche pensare a prendere un attaccante. Anzi, siamo sicuri che il direttore dell’area tecnica dei bianconeri ci sta pensando, eccome. Ma al momento rimane solo Zirkzee come obiettivo.

L’attaccante olandese del Manchester United, a quanto pare, viste le ultime notizie che sono state riportate da Tbr Football, in Inghilterra, è l’unica pista rimasta viva. L’altra, quella che portava a Kolo Muani del Psg – in uscita da un pezzo – è andata a farsi benedire dopo l’accelerata, sembrerebbe decisiva, arrivata da un’altra squadra del massimo campionato inglese.

Calciomercato Juventus, addio Kolo Muani: firma con il Tottenham

Il francese, infatti, sarebbe pronto a firmare con gli Spurs: “Secondo quanto appreso da TBR Football, il Tottenham è ormai vicino a concordare i termini personali con Randal Kolo Muani e sta spingendo per un accordo questa settimana. Sappiamo anche che a Kolo Muani sono state fornite rassicurazioni circa il suo potenziale impiego”. In poche parole, Muani, ha parlato con il tecnico della società londinese ed ha capito che sarà il titolare nella seconda parte di stagione. Quindi una decisione definitiva sarebbe arrivata. E per la Juventus, ovviamente, non c’è nulla da fare.

Nella giornata di ieri, inoltre, si era anche parlato dell’interesse del Manchester United per Muani, quasi a dare il via libera all’uscita di Zirkzee. Ma il Tottenham in queste ore ha accelerato e vuole chiudere nei prossimi tre giorni così da avere, già da metà gennaio, il giocatore pronto per essere impiegato. Tutte i club quindi stanno spingendo sull’acceleratore. Solo la Juventus, che ha pure avuto il tempo di programmare il tutto, soprattutto in difesa, è ancora ferma al palo.