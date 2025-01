Clamoroso Agnelli: il ritorno alla Juventus ha già una data

Clamoroso Agnelli, secondo alcune indiscrezioni sta prendendo quota l’ipotesi di un ritorno in bianconero. E ci sarebbe già una data

Ha lasciato la Juventus in un momento difficile per tutti, soprattutto per lui. Insieme ad Agnelli, in quelle ore caldissime di dicembre, se ne sono andati tutti i componenti, o quasi, del consiglio d’amministrazione. Ma a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, il momento di tornare in sella si avvicina.

Conosciamo tutti qual è il legame tra il club bianconero e la famiglia Agnelli. Un legame lungo nel tempo e davvero indissolubile. Un legame che ha regalato tantissimi trionfi, ha dato una mentalità, è stato fondamentale per la crescita del club sia in Italia che in Europa. E, prima o poi, gli incastri torneranno al posto giusto, quelli che tutti noi conosciamo. E secondo quanto scritto dal giornalista Mirko Nicolino sul proprio profilo X, questo clamoroso ritorno avrebbe già una data.

Clamoroso Agnelli: tra 2-3 anni in sella

“Obiettivo tornare in sella in 2-3 anni per Agnelli”. Sì, esiste anche una data di ritorno dentro la Juventus per Andrea, colui che ha coniato il concetto di Fino alla Fine, quello che accompagna i colori juventini da diversi anni, probabilmente quello più amato. Sì, perché proprio il Fino alla Fine rende l’idea di quello che è il Dna bianconero: una squadra che non deve mollare mai, che deve per forza di cose cercare di raggiungere i propri obiettivi, che deve sempre arrivare al risultato.

E diciamolo chiaro: poco importa come arriva, se con il gioco o meno. Se assaltando sempre l’area avversaria oppure difendendosi per novanta minuti. Quello che interessa sotto la Mola è esultare sempre alla fine di ogni stagione. Anche perché quello che rimane sono i trofei e niente più. Certo, tutti noi vorremmo vedere una Juve bella, aggressiva, che ha le idee chiare, ma tutto questo non è sempre possibile. E sta a Motta in questo caso capire quando è il momento di cambiare mentalità e atteggiamento. Speriamo che già da domani, nel derby, tutto questo si possa vedere.