Esonero Thiago Motta: la comunicazione incendia la Juve

Esonero Thiago Motta, in risposta ad un post sui social arriva una comunicazione clamorosa che incendia il mondo bianconero. Ecco cosa è successo

Dentro la Juventus volano gli stracci. Sappiamo benissimo, intanto, che Danilo ormai è fuori dai piani del club. Una decisione presa dalla società in sintonia con il tecnico che non ha mai visto bene il difensore brasiliano.

In queste ore, Danilo, si sta avvicinando al Napoli. Prima però dovrà trovare un accordo con Giuntoli che a quanto pare, a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, non lo vorrebbe mollare gratuitamente. O per meglio dire, non lo vorrebbe regalare del tutto a quella che è una squadra concorrente non tanto per lo scudetto, ma per un piazzamento alla prossima Champions League. Ma quello che potrebbe succedere dentro la Juve è clamoroso, stando alla rivelazione arrivata proprio da chi gestisce gli interesse di Danilo.

Esonero Thiago Motta: Giuntoli lo sta preparando

Commentando un post di un forum di tifosi bianconeri nel quale si stava dando la notizia dell’addio di Danilo, al quale Giuntoli sta lavorando, l’agente del brasiliano ha risposto in questo modo prima di cancellare il post. Che però è stato visto da moltissimi e sui social gli screen rimangono.

“Sì, sta anche preparando l’uscita di Motta!!!”. Questa la risposta. Insomma, forse un’anticipazione di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane dentro la Juventus soprattutto se non dovessero arrivare dei risultati importanti. A partire, ovviamente, da domani pomeriggio, quando i bianconeri – senza Vlahovic e Conceicao – e quindi senza nemmeno un attaccante di ruolo, saranno impegnati nel derby contro il Torino. Una partita da vincere a tutti i costi per non chiudere in anticipo la stagione.