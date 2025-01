Guerra legale con Danilo: chiesto il reintegro immediato, la reazione di Thiago Motta

L’entourage di Danilo ha chiesto alla Juventus il reintegro immediato in rosa: arriva la reazione di Thiago Motta, guerra legale all’orizzonte

Il rapporto tra la Juventus e Danilo è ormai arrivato ai titoli di coda come annunciato dalla stessa società bianconera negli ultimi giorni e si sta cercando di capire ora solo quando si consumerà l’addio del difensore brasiliano.

I bianconeri hanno deciso di metterlo fuori rosa in attesa che trovi una sistemazione e sperano di incassare qualcosa per la sua cessione, mentre l’ex Real Madrid e Manchester City chiede di essere liberato a parametro zero. Sullo sfondo c’è il Napoli di Antonio Conte che è in attesa ed osserva l’evolversi della situazione, pronto ad affondare il colpo una volta che Danilo si sarà liberato in un modo o nell’altro dal club bianconero, anche se gli azzurri si augurano possano metterlo sotto contratto a zero.

La sensazione che si ha è che le cose andranno per le lunghe e i nodi potrebbero sciogliersi solo verso la fine del mese. La Juventus, al momento, non ha ancora aperto alla risoluzione consensuale, ma se vorrà liberarsi davvero di Danilo in questa sessione di mercato potrebbe dover essere costretta a liberarlo a zero. Tuttavia, come rivelato dal giornalista della Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato a Televomero, i bianconeri non hanno intenzione di lasciarlo andare a zero prima della partita contro il Napoli del prossimo 25 gennaio.

Una decisone, questa presa dalla Juventus, che stando a quanto riportato dall’esperto di mercato potrebbe presto portare ad una battaglia legale con l’entourage del giocatore brasiliano che vuole il reintegro immediato in rosa del suo assistito.

Juventus, grana Danilo: l’entourage minaccia una guerra legale

Prima della partita contro il Milan in Arabia Saudita, Thiago Motta è stato molto chiaro, annunciando come Danilo fosse ormai fuori dai progetti della Juventus. Il brasiliano vuole ora trasferirsi al Napoli ed assieme al suo entourage sta forzando la mano per essere liberato a zero. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato a Televomero, però, tale soluzione non aggrada al momento la Juventus che sta prendendo tempo e potrebbe liberarlo solo dopo la sfida con gli azzurri del 25 gennaio.

L’entourage di Danilo, però, non ha intenzione di stare a guardare e secondo Venerato è pronto a prendere in contropiede la Juventus: “Se il club bianconero, dunque, prenderà questa decisione, i procuratori di Danilo invieranno una lettera per il reintegro in rosa immediato, cosa che la legge consente di fare. E quindi la Juve sarebbe costretta a reintegrare Danilo in rosa, anche se ha un pessimo rapporto con Thiago Motta” ha rivelato il giornalista della Rai.

Un reintegro che sarebbe inutile visto che, come sottolineato anche da Venerato, il rapporto con Thiago Motta è ai minimi termini. All’orizzonte, dunque, c’è una possibile guerra legale tra la Juventus e l’entourage di Danilo, evitabile solo qualora il club bianconero decidesse di liberare al più presto il giocatore a parametro zero. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma l’unica cosa certa è che difficilmente rivedremo Danilo con la maglia della Juventus.

Come rivelato anche da Venerato, Danilo ha già un accordo di massima con il Napoli per un contratto da 3 milioni di euro per i prossimi sei mesi che diventeranno 4 a partire dal prossimo anno. Il brasiliano preme per vestire la maglia azzurra ed alla fine dovrebbe poter riuscire a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.