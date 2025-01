Yildiz via a gennaio: la Juventus apparecchia lo scambio

Yildiz via a gennaio: per arrivare al colpo che per Motta sarebbe davvero utile, hanno chiesto di inserire il turco nell’operazione

Prima di Yildiz, solamente Cristiano Ronaldo nella Juventus era riuscito a segnare in un derby d’andata e ad uno di ritorno. Probabilmente, il turco, è l’unica nota lieta della serata di ieri.

Numero 10, giocatore fondamentale, ovviamente per queste sue qualità, e lo sappiamo, è entrato nel mirino di diverse big europee. La Juve, dal proprio canto, non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore né adesso e nemmeno in futuro. Ma non si può ovviamente non tenere conto, e non riportare, quello che è un effettivo interessamento di moltissime squadre. L’ultima, seconda le informazioni che arrivano dalla Spagna e che sono state riportate da El Nacional.cat, è il Barcellona.

Yildiz via a gennaio: Deco lo ha chiesto a Giuntoli

Con i catalani, come sappiamo, c’è il ballo il profilo di Araujo. Il difensore è un obiettivo bianconero per questa finestra di mercato e Giuntoli ha detto che è un elemento che piace. Un elemento forte, uno che potrebbe fare al caso della Vecchia Signora. La settimana che sta per iniziare potrebbe essere decisiva per la questione, anche se, Deco, direttore sportivo dei catalani, avrebbe chiesto Yildiz alla Juventus.

“L’ostacolo principale affinché questo scambio diventi realtà – si legge sul sito citato prima – risiede nella posizione della Juventus. Sebbene il club italiano sia molto interessato ad Araujo e lo consideri un tassello fondamentale per rafforzare la propria difesa, l’idea di sbarazzarsi di Kenan Yildiz non sarà facile da accettare. L’esterno turco è una delle grandi promesse della sua accademia e ha lasciato grandi sensazioni nelle partite che ha giocato in questa stagione. D’altra parte, il Barça vede questa operazione come un’opportunità unica per entrare in possesso di un giocatore che segue da molto tempo. Yildiz potrebbe diventare un rinforzo strategico per l’attacco di Hansi Flick, soprattutto se la partenza di altri giocatori in questa posizione fosse confermata”. Insomma, il Barcellona vuole Yildiz ma sa benissimo che i bianconeri non se ne vogliono privare. Ci proveranno, ma l’affondo non avrà i risultati che da quelle parti sognano.