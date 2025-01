Tonali con Osimhen, Vlahovic ceduto: Juventus stravolta in diretta

Calciomercato Juventus, Tonali con Osimhen e addio Vlahovic. Bianconeri praticamente stravolti in diretta. Ecco cosa è successo

Una Juventus stravolta in diretta. Una Juventus che avrebbe bisogno di una vera e propria rivoluzione per tornare a vincere, per tornare a sognare e a far sognare i tifosi. Ma quest’anno, tutte quelle che erano le buone intenzioni e soprattutto i propositi sono andati a farsi benedire. E diciamo che tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso.

Evidente che qualche ingranaggio in estate non abbia funzionato per nulla. Lo si vede anche dai risultati che la Juventus ha conquistato fino al momento e dai continui infortuni che hanno ridotto all’osso l’organico di Motta. Servirebbe, secondo alcuni, un’altra rivoluzione come quella fatta la scorsa estate. E anche secondo Massimo Mauro che in diretta a Pressing ha praticamente dettato quelle che dovrebbero essere le prossime mossa di mercato della Juventus. Sì, parliamo di quei nomi nel titolo di questo articolo.

Calciomercato Juventus, la sentenza di Mauro

“La Juventus, per alzare il livello – ha detto l’ex calciatore adesso opinionista a Mediaset – avrebbe bisogno di Araujo in difesa, Tonali a centrocampo e Osimhen in attacco. Mi aspetto da Giuntoli nuovi talenti come accaduto a Napoli”. Sì, un vero e proprio ribaltamento della rosa e poi, Mauro, dà anche un consiglio a Dusan Vlahovi su cosa fare per il suo futuro.

“Fossi in Vlahovic – ha concluso – chiederei di essere ceduto visto come lo tratta Motta”. Evidente che questo commento sia riferito alle molteplici sostituzioni che il giocatore serbo ha subito nel corso di questa prima parte di stagione nonostante fosse l’unico attaccante presente in rosa per via di scelte sbagliate, come detto, durante l’estate, quando si è deciso di puntare su Milik che non ha fatto nemmeno un minuto e che è ancora fermo ai box. Insomma, la rivoluzione è servita nuovamente, dopo quella che abbiamo già visto un po’ di mesi fa, quando la rosa messa a disposizione di Motta è stata completamente e totalmente ribaltata.