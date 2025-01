Torna Allegri: è di nuovo bianconero

Torna Allegri: l’ex tecnico della Juventus è libero sul mercato. E potrebbe diventare, presto, nuovamente bianconero. La situazione

Torna Massimiliano Allegri. O almeno queste sono le notizie che arrivano. E diciamo che i colori potrebbero essere gli stessi, quelli che hanno accompagnato la carriera del tecnico livornese nel corso degli ultimi anni. Il bianco e il nero, i colori della Vecchia Signora, ma in questo caso non quelli della Vecchia Signora.

Sono molti i tifosi che adesso rimpiangono Max: non tanto per il gioco, quello difficilmente si è visto lo scorso anno, ma soprattutto per i risultati. Direte voi: ma la Juve lo scorso anno ha vinto solo la Coppa Italia. Giusto, ma è rimasta in corsa per lo scudetto fino a febbraio inoltrato con una squadra dal valore assai diverso da quella che ha a disposizione Thiago Motta. E questo è stato ovviamente merito di un tecnico molto amato nella sua prima esperienza alla Juventus, per quello che è riuscito a vincere, meno amato nella seconda, nella quale di vittorie ne sono arrivate pochissime.

Torna Allegri: c’è il Besiktas

Ovviamente, fin quando ci sarà Giuntoli, non c’è nessuna possibilità che Allegri possa tornare alla Juventus: il rapporto tra i due si era rotto e quanto successo nella finale di Coppa Italia ha fatto capire che non si sarebbe potuto andare avanti in nessun modo. Quindi il bianconero non è quello dei piemontesi ma è quello del Besiktas, almeno stando alle informazioni che in questo momento arrivano da spor.haber7.com.

In precedenza da quelle parti hanno messo nel mirino tecnici come Paulo Fonseca, Edin Terzic, Niko Kovac e Slaven Bilic, ma in questo momento il nome caldo sarebbe proprio quello di Allegri, con il quale, viene messo nero su bianco, ci potrebbero essere di contatti nel corso delle prossime settimane. Insomma, Max sarebbe pronto a tornare in panchina dopo l’esonero dalla Juventus datato lo scorso maggio. Un Allegri che viene sempre accostato a qualcuno. E chissà che cosa avrebbe potuto fare con questa squadra dentro la Juventus. Ma è meglio non pensarci.