La Juventus venduta: torna il presidente dopo 5 anni

Clamoroso alla Continassa: Juventus ceduta, con il Presidente che torna sulla tolda di comando del club bianconero dopo 5 anni

La vetta della serie A si allontana inesorabilmente. Anche nel Derby contro i cugini granata è arrivato un pareggio, il dodicesimo in 19 match. Alla prodezza di Kenan Yildiz ha replicato Nikola Vlasic per un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri.

Insomma, il nuovo corso bianconero non si sta (al momento) rivelando all’altezza del glorioso passato bianconero. La Juventus del nuovo condottiero, Thiago Motta, fatica a creare gioco, ad andare in rete mentre la sua retroguardia, complice l’assenza, causa infortunio, di Gleison Bremer, non è più un fortino inespugnabile.

Il risultato è una ‘Vecchia Signora’ che non sa più vincere e che soprattutto si fa puntualmente rimontare. No, così non si va molto lontano, urge un’inversione di marcia e, infatti, il club bianconero potrebbe essere ceduto, con tanto di clamoroso ritorno dell’ex Presidente sulla tolda di comando dopo 5 anni.

Andrea Agnelli punta a tornare alla guida della Juventus entro 2-3 anni

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi tornano”, recita il verso più conosciuto della hit ‘Amici mai’ di Antonello Venditti. Ebbene, anche gli amori calcistici non finiscono mai o, almeno, quello di Andrea Agnelli per la ‘Vecchia Signora’.

Dopo le sue dimissioni, a seguito della nota vicenda ‘plusvalenze’, l’ex Presidente bianconero è uscito dai radar bianconeri e da quelli del calcio in generale. Tuttavia, la ‘Vecchia Signora’ è sempre nei suoi pensieri. Lo conferma quanto scrive su ‘X’ Mirko Nicolino, giornalista di ‘bianconeranews’ e di ‘radiobianconera’: “Mi dicono che Andrea Agnelli sia molto attivo. L’ex presidente bianconero sta mettendo insieme capitali, incontrando investitori stranieri (prevalentemente arabi), conversando approfonditamente con manager nostrani. Il suo obiettivo è quello di prendere il controllo della Juventus in maniera autonoma dal cugino Elkann“.

Naturalmente, come precisa lo stesso Nicolino, non si tratterebbe di un’operazione a breve scadenza: l’obiettivo di Andrea Agnelli è quello di tornare a sedersi sulla poltrona più importante del club bianconero entro 2-3 anni, a poco più di 5 anni dalla sue dimissioni (novembre 2022) insieme a quelle di tutti i componenti dell’allora CdA.

Dunque, come detto, certi amori non finiscono e quello di Andrea Agnelli per la ‘Vecchia Signora’ è ancora forte. Ragion per la quale il figlio di Umberto Agnelli potrebbe tornare da presidente o anche da proprietario se il cugino John, attraverso Exor, decidesse di vendergli delle quote. Difficile al momento fare una previsione esatta ma l’ipotesi, a questo punto, non è da escludere. E basta questa suggestione per mandare il popolo bianconero in fibrillazione.