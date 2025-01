Atalanta-Juventus, bufera arbitro e Var: Allegri ha fatto scuola

Atalanta-Juventus, bufera su arbitro e Var: un episodio clamoroso non visto né dal direttore di gara né al monitor ha alzato le polemiche

La Juventus, come sappiamo, ieri sera ha pareggiato sul campo dell’Atalanta non riuscendo, ancora una volta, a vincere dopo essere andata in vantaggio. Ancora punti persi, in una partita giocata bene da parte della squadra di Motta che forse avrebbe meritato di più. Ma ha rischiato anche di perdere, come abbiamo visto. E sabato pomeriggio arriva il Milan.

Motta ha già detto che Vlahovic ce la potrebbe fare ad essere in campo: ma il tecnico è in attesa anche di Kolo Muani che avrebbe dato – fin quando non arriva a Torino non si può dire mai – il suo via libera al passaggio dal Psg in bianconero. Vedremo. Intanto, questa mattina, tiene ancora banco un episodio clamoroso successo nella serata di ieri che né arbitro e bé Var hanno visto. O, per meglio dire, che al monitor hanno deciso non fosse punibile. Ma le immagini parlano chiaro.

Atalanta-Juventus: “Rosso il colpo di Kolasinac su McKennie”

Parliamo del colpo che McKennie, nel primo tempo, ha preso in volto da Kolasinac rimanendo poi a terra qualche minuto. Un colpo che non è stato visto da Doveri e che avrebbe meritato, rivedendo le immagini (sotto le potete vedere anche voi, con quel richiamo di Allegri a Rocchi nella finale di Coppa Italia che tutti ricordiamo), almeno il giallo. Se non qualcosa in più. Sui social sono partite le polemiche. E voi, che cosa ne pensate?

Nel primo tempo un Gasperini furioso chiede l’espulsione di McKennie per la testata dell’americano sul gomito di Kolasinac: intervento da VAR? #AtalantaJuventus pic.twitter.com/H2jTMgqrSA — Deportivo La Caroña (@DeporLaCarona) January 14, 2025