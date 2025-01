Hanno già chiamato il sostituto di Motta: arriva l’ex Inter

La posizione di Thiago Motta si fa sempre meno solida: la Juve ha già preso contatti con il sostituto, è un ex nerazzurro.

La Juve di Thiago Motta sembra proprio non riuscire a trovare gioco, equilibrio e risultati. Nel derby contro il Torino è arrivato un altro deludente pareggio che ha contribuito a creare ancora più malumori tra i tifosi. Finora il nuovo progetto bianconero non ha convinto, complici anche i tanti infortuni capitati anche ad alcuni dei colpi di mercato messi a segno da Giuntoli la scorsa estate.

Il direttore sportivo bianconero è al lavoro per cercare di migliorare la rosa in questo mercato di gennaio: molto probabilmente arriveranno alla Continassa almeno due o tre volti nuovi, così da permettere a Thiago Motta di affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Tuttavia negli ultimi giorni sono cominciate a circolare diverse voci sul futuro del tecnico: la sua panchina non sembra più così solida come in passato.

I tantissimi pareggi in campionato sono un ruolino di marcia davvero precario per una squadra molto ambiziosa come la Juventus e poco conta l’imbattibilità in Serie A se la distanza dalla vetta appare ormai difficilmente colmabile. In più pesa l’amarezza della Supercoppa Italiana, dove la Juve è stata eliminata in semifinale dal Milan con tante critiche rivolte proprio a Motta.

Dall’Inter alla Juventus: è lui il sostituto di Motta

Ecco perché la possibilità di un esonero dell’ex allenatore del Bologna a stagione in corso non è affatto da scartare, specialmente se nelle prossime gare il trend continuerà a essere così negativo. Fabio Ravezzani non ha usato giri di parole: secondo il noto giornalista ci sarebbero problemi all’interno dello spogliatoio juventino.

Ravezzani ha poi aggiunto che Thiago Motta non è riuscito a trovare un’identità e un undici di base: se le cose continueranno così qualcuno potrebbe chiedere conto a Giuntoli. Ma chi potrebbe prendere il posto di Motta in caso di clamoroso esonero? Secondo Ravezzani il primo nome sulla lista sarebbe quello dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, voglioso di rilanciarsi dopo l’esperienza poco felice come CT dell’Arabia Saudita.

La pensa così anche Matteo Zorloni di Telelombardia, che in un’intervista rilasciata a Top Calcio 24 ha fatto il nome di Mancini come possibile sostituto di Motta: le voci su un addio anticipato cominciano a circolare a Torino e ‘Mancio si sarebbe già reso disponibile.