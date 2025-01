Giuntoli show, l’ex Inter arriva in bianconero: che colpo

La Juventus scatenata sul mercato. Dopo aver preso Alberto Costa e Kolo Muani, Giuntoli ora ha messo nel mirino un ex Inter: il nome.

Dopo diverse settimane di riflessioni e preparativi, la Juventus è pronta a rivestire il ruolo di protagonista assoluta in questa sessione invernale del mercato. Il club, nelle ultime ore, ha infatti definito gli acquisti di Alberto Costa e Randal Kolo Muani. Il terzino destro è stato preso a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni mentre il centravanti ex Paris Saint Germain sbarcherà a Torino tramite la formula del prestito secco. Un doppio colpo importante, volto a potenziare l’attuale rosa e ampliare le opzioni di scelta di Thiago Motta.

Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in ogni caso, è ben lungi dall’essersi concluso. Ora il manager punta ad ingaggiare due difensori di comprovata qualità e abituati a disputare gare di alto livello. Tanti i profili vagliati, tra cui quello di David Hancko del Feyenoord. Il 27enne spinge per trasferirsi in bianconero tuttavia manca l’intesa con la società olandese che, per farlo partire, chiede almeno 30 milioni. Troppi per il manager che, in occasione del prossimo confronto, proverà a mettere sul piatto il cartellino di Facundo Gonzalez (attualmente in prestito proprio alla formazione di Rotterdam).

Sempre vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Ronald Araujo tornato però centrale nei piani del tecnico del Barcellona Hansi Flick. Lo stesso discorso, poi, può essere applicato per Fikayo Tomori rilanciato da Sergio Conceicao. La Vecchia Signora, nonostante le varie complicazioni emerse, considera ancora percorribili le due piste. Tramontata in maniera definitiva, invece, quella che conduceva ad Antonio Silva blindato dal Benfica. La Juve, in attesa di sviluppi legati al futuro dell’uruguaiano e dell’inglese, ha cominciato a riflettere anche sulle operazioni da concretizzare al termine dell’attuale stagione.

Mercato Juventus, Giuntoli show: nel mirino un ex Inter

Gleison Bremer, ai box a causa del grave infortunio rimediato a Lipsia, avrà bisogno di molto tempo per guarire al 100% e tornare in piena forma. Da qui l’idea di prendere a giugno un ulteriore rinforzo da destinare al pacchetto arretrato: la scelta, in tal senso, è ricaduta su Milan Skriniar già seguito con particolare interesse nelle scorse settimane.

L’ex Inter, in questi mesi, ha ricoperto il ruolo della comparsa alla corte di Luis Enrique: appena 5 presenze in campionato, per un totale di 381 minuti. Per lui si è fatto avanti il Galatasaray mentre il PSG sta cercando di proporlo al Napoli, nell’ambito della trattativa riguardante Khvicha Kvaratskhelia. Il suo futuro a breve termine, quindi, è tutto da scrivere. Se a giugno sarà ancora di proprietà del PSG, allora Giuntoli (che ha chiesto informazioni su di lui sfruttando i contatti in corso per Kolo Muani) farà tutto il possibile per riportarlo in Italia. Work in progress.