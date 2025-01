Yildiz e la Juventus sono nei guai: arriva la condanna ufficiale

Una decisione che ha lasciato di stucco i tifosi bianconeri: adesso Yildiz e la Juve devono fare i conti con una condanna ufficiale

Mancano una manciata di ore al ritorno in campo per la Juventus di Thiago Motta che – dopo il 13esimo pari in campionato, stavolta contro l’Atalanta – è chiamato al ritorno al successo contro il Milan di Conceicao.

Una sfida di tradizione e fascino dove i tre punti contano tantissimo per entrambe le squadre. D’altronde l’inizio stagionale di rossoneri e bianconeri è stato tutt’altro che esaltante: serve darsi una mossa per non perdere il treno del vertice, nonostante in questo momento la strada verso lo Scudetto è tortuosa ed estremamente in salita. Tra campo e calciomercato, in casa Juventus, si passa a questioni decisamente più delicate. Si parla di Kenan Yildiz, numero 10 bianconero che sta pian piano caricandosi la squadra di Thiago Motta sulle spalle.

Yildiz fino a questo momento ha riservato ottimi numeri agli ordini di Thiago Motta, finendo spesso e volentieri per essere decisivo. 6 gol e 5 assist in 28 presenze, tra campionato e coppe. Il turco, però, stavolta è finito nei guai e dovrà pagare: è arrivata la condanna ufficiale che non lascia tranquilla né la Juve né i tifosi bianconeri. Ecco di cosa si tratta.

Condanna ufficiale: ora Yildiz deve pagare

Tutto è cominciato con il rinnovo di contratto firmato lo scorso agosto quando Yildiz finì per legarsi alla Juventus fino al 30 giugno 2029. Nulla di strano, se non si fosse verificata poco prima una questione assai spiacevole con quello che è stato a lungo il suo agente.

Prima di firmare coi bianconeri Yildiz aveva revocato il mandato al suo agente, Carlos Ruiz Casillas, non concedendogli la penale prevista e siglando il suo nuovo contratto in totale autonomia, col supporto della sua famiglia. Nelle scorse ore è arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che a fronte di una richiesta di risarcimento milionaria, ha decretato come il fantasista della Juve sarà obbligato a pagare una cifra decisamente inferiore.

Il giornalista Giovanni Albanese ha così specificato su ‘X’: “Yildiz dovrà pagare circa 170 mila euro al suo ex agente, a fronte di una richiesta di indennizzo di 4 milioni. È quanto stabilito dal lodo del Collegio di Garanzia del Coni, senza entrare nel merito della giusta causa della revoca del mandato da parte del calciatore della Juventus nei confronti del suo vecchio rappresentante”. Una situazione delicata che, di certo, non farà piacere né ad Yildiz né alla Juve.