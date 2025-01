Donnarumma-Juve, scoppia la bomba di mercato

Il club bianconero torna a pensare, a sorpresa, a Gianluigi Donnarumma: ecco il gioco di intrecci che potrebbe portarlo a Torino

Dopo una prima parte di stagione non semplice, per tanti motivi, per la Juventus è il momento di rispondere in maniera importante in campo e fuori. Sul terreno di gioco, le prossime partite diranno se i bianconeri potranno coltivare ambizioni di alto livello in Italia e in Europa. I risultati potranno, naturalmente, essere condizionati dal calciomercato, sul quale il club ha iniziato ad accelerare con i primi acquisti di livello per gennaio.

Giuntoli ha piazzato le prime due stoccate con gli arrivi di Alberto Costa e di Kolo Muani, ma siamo soltanto all’inizio. Juventus che necessita di un paio di difensori centrali per completare la rosa nell’immediato e che potrebbe andare a caccia di innesti in altri reparti se dovessero esserci delle cessioni pesanti.

Insomma, la rivoluzione bianconera, iniziata la scorsa estate, sta vivendo un altro capitolo fondamentale. Il percorso prosegue e alla fine troveremo una squadra radicalmente diversa da quella di poco tempo fa. Nella speranza, coltivata da tutto l’ambiente, che questo basti per ritrovare una Juventus di nuovo vincente.

La sensazione è che per compiere l’ulteriore salto di qualità serviranno innesti di livello elevatissimo. Il pensiero ai top player c’è sempre, anche se in questo momento, finanziariamente, la Juve ha le sue note difficoltà. Ad ogni modo, potrebbe esserci l’occasione per mettere le mani su qualche giocatore di primissimo piano. Come Gianluigi Donnarumma, che torna all’improvviso nei radar torinesi.

Juventus, il piano per Gianluigi Donnarumma: dipende tutto da Di Gregorio

Per quanto concerne il portiere titolare della Nazionale, si sta parlando da un po’ di un possibile ritorno in Italia. Con l’Inter che sembrerebbe in pole, ma la Juventus non perde le speranze.

L’accostamento ai colori bianconeri era stato forte in passato. Adesso, può ritornare d’attualità, non solo come suggestione, ma anche come qualcosa di più. Il futuro di Donnarumma al Psg è tutto da scrivere, si parla di un rinnovo al momento piuttosto complicato. I discorsi verranno rimandati giocoforza all’estate, ma non è detto che a quel punto verrà fatta chiarezza in modo definitivo.

Donnarumma attenderà l’evolversi della situazione e potrebbe anche scegliere, a quel punto, di aspettare la scadenza del suo contratto nel 2026 per liberarsi a parametro zero. A quel punto, la Juventus potrebbe decidere di entrare in gioco, se nel frattempo Di Gregorio non avrà convinto. Per ora, il rendimento dell’ex portiere del Monza è stato di buon livello, anche se meno entusiasmante di quanto più di qualcuno si aspettasse.