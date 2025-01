Affare a sorpresa, colpo De Sciglio a costo zero

Mattia De Sciglio è destinato a cambiare nuovamente squadra: un club è pronto a ingaggiarlo a parametro zero.

Cristiano Giuntoli sta proseguendo il suo lavoro di rinnovamento alla Juventus. Anche in questo mercato di gennaio il direttore sportivo bianconero è particolarmente attivo, sia in entrata che in uscita: l’obiettivo è quello di consegnare a Thiago Motta una rosa più completa e in grado di giocare un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione.

Un lavoro, quello di Giuntoli, che già la scorsa estate era stato a dir poco intenso. L’ex ds di Napoli e Carpi aveva messo a segno tanti colpi e al tempo stesso era riuscito ad alleggerire il monte stipendi trovando una nuova squadra a tutti i giocatori che non facevano più parte del progetto.

Tra i calciatori che hanno lasciato la Continassa qualche mese fa figurava anche Mattia De Sciglio, attualmente in prestito all’Empoli. Il terzino italiano si è separato dalla Juventus dopo sei stagioni in cui ha collezionato 117 presenze mettendo a segno 2 reti. La sua avventura in Toscana, almeno finora, è stata però avara di soddisfazioni: con la maglia empolese, tra campionato e Coppa Italia, De Sciglio è sceso in campo solo 8 volte, di cui ben 7 da subentrato e solo una volta da titolare.

Colpo De Sciglio a zero! Il terzino vola da Allegri

A fine stagione De Sciglio tornerà alla Juventus ma non per rimanerci, dato che il suo contratto con i bianconeri scadrà il 30 giugno 2025. Quale sarà il futuro dell’ex Lione e Milan? Stando agli ultimi rumors ci sono buone possibilità che il terzino segua Massimiliano Allegri in Arabia Saudita.

Nei giorni scorsi, infatti, è trapelata l’indiscrezione che vuole l’ex allenatore bianconero ormai prossimo alla firma con l’Al-Ahli. Uno sbarco in Arabia che però dovrebbe avvenire a giugno: per il tecnico livornese è pronto un super contratto da 20 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus.

Allegri potrebbe portarsi dietro alcuni suoi pupilli per cominciare con il piede giusto questa nuova avventura. Uno di questi potrebbe essere proprio Mattia De Sciglio: l’esterno italiano è stuzzicato dall’idea di vivere questa esperienza con il suo ‘mentore’. Un’ipotesi che oltretutto consentirebbe al terzino di giocare in un campionato con meno pressioni e guadagnare anche un lauto stipendio. Già nelle prossime settimane si capirà se questo scenario potrà davvero realizzarsi.