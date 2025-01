Lo fanno subito, la cessione è vicinissima: rivoluzione di gennaio alla Juve

Cristiano Giuntoli prepara un clamoroso addio già nel mese di gennaio: ora la rivoluzione in casa Juve è ad un passo

Al di là della sfida contro il Club Brugge che andrà in scena tra poche ore, in casa bianconera c’è grande attesa per il big match contro il Napoli capolista. La rimonta in campionato è quasi impossibile ma la squadra di Thiago Motta sta lanciando i segnali giusti.

Dopo un inizio difficile la Juventus sembra stia lentamente rinascendo e nel frattempo a dare forza ai risultati potrebbe pensarvi il calciomercato. Le prossime mosse che ha in mente Cristiano Giuntoli riguardano entrate ma anche uscite. Ed in questo ultimo caso occhio ad un’operazione che lascerebbe a bocca spalancata i tifosi della Vecchia Signora.

Il nodo cessioni è legato, soprattutto, a quello che potrebbe essere un addio davvero pesantissimo. Ormai la strada è tracciata e la dirigenza bianconera starebbe seriamente lavorando per l’addio del big, già a stagione in corso. Entro fine mese Giuntoli proverà a mettere tutto nero su bianco, c’è la rivelazione che non lascia scampo ad altre interpretazioni. La rivoluzione in casa bianconera comincia già a gennaio: ecco perché.

Clamoroso Juve: contatti per l’addio

Se ne sta parlando ormai da giorni, direttamente dall’Inghilterra, di come Dusan Vlahovic possa effettivamente già avere le valigie in mano per salutare Torino nei prossimi giorni.

Si parla di Arsenal, di come i ‘Gunners’ dopo il gravissimo infortunio al ginocchio di Gabriel Jesus (stagione finita) stiano fortemente pensando proprio a Vlahovic. D’altronde Arteta stravede da sempre per il classe 2000 che già tre anni fa fu vicino a firmare per trasferirsi a Londra, proprio all’Arsenal. Poi il sorpasso bianconero, la grande offerta alla Fiorentina e la beffa per gli inglesi.

Ora la fiamma si è riaccesa e a maggior ragione con l’imminente approdo di Kolo Muani a Torino, la strada sembrerebbe spianata. Lo speaker Edoardo Mecca ha confermato, su ‘X’, la situazione: “Contatti costanti tra Juve e Arsenal per Vlahovic. Detto che a giugno l’attaccante quasi sicuramente lascerà Torino, si sta provando seriamente a cederlo già in questa sessione. Non sarà semplice. Vedremo”.

Nulla di scontato, dunque, ma pare proprio che la dirigenza juventina stia valutando seriamente la partenza del 24enne di Belgrado entro fine mese. Uno scenario pazzesco non troppo lontano dalla realtà. Per Vlahovic, fino a questo momento, 24 presenze con 12 gol e 2 assist vincenti tra campionato e coppe. Numeri che potrebbero fermarsi da un momento all’altro: l’Arsenal è alla finestra per la punta in uscita dalla Juventus.