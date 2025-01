Il sogno dell’estate è l’ex Milan, la Juve tenta il grande colpo

La Juve ha individuato l’ex Milan come prossimo rinforzo: i bianconeri vogliono portare il giocatore a Torino a giugno.

La Juve ha già messo a segno due colpi molto importanti in questo calciomercato invernale. Alberto Costa, giovane terzino destro proveniente dal Vitoria Guimaraes, è già pienamente a disposizione di Thiago Motta, mentre per Kolo Muani – che si sta già allenando con i bianconeri – bisogna risolvere alcune questioni burocratiche con il Paris Saint-Germain: il trasferimento non è in discussione, potrebbe scendere in campo già sabato a Napoli.

Il lavoro di Giuntoli non è però finito qui. Il direttore sportivo bianconero sta cercando di individuare il difensore centrale più adatto: la Juve ne ha assolutamente bisogno, dato che Bremer e Cabal dovranno rimanere ai box fino al termine della stagione. I nomi che circolano di più sono quelli di Tomori, Hancko, Kelly e Veiga: uno di questi dovrebbe approdare a Torino nei prossimi giorni.

Ma non è tutto, perché Giuntoli si sta già muovendo in vista del calciomercato estivo. L’ex ds di Napoli e Carpi sa bene che ci sono anche altre zone del campo dove la Juve necessita di qualche ritocco: una di queste è certamente la fascia sinistra, specialmente se il Manchester City dovesse presentarsi – ora o a giugno – con un’offerta irrinunciabile per Andrea Cambiaso. Stando alle ultime indiscrezioni pare che la Juventus abbia già individuato il possibile rinforzo a sinistra: non è un volto nuovo per gli appassionati della Serie A, dato che in passato il giocatore è transitato anche per Milanello.

Grande colpo Juve! Arriva l’ex Milan, offerta pronta

Stiamo parlando di Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003 che sta facendo molto bene in Premier League con il sorprendente Bournemouth. Kerkez, che può vantare già 21 presenze con la Nazionale ungherese guidata dal tecnico italiano Marco Rossi, è cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna e poi nel Gyori ETO. Nel febbraio 2021 è stato prelevato dal Milan che lo ha aggregato alla formazione Primavera: un anno dopo il giovane terzino è stato però ceduto in Olanda, all’AZ Alkmaar, con cui ha totalizzato 57 presenze e 5 reti ottenendo anche una nomina per il Golden Boy.

La sua crescita ha catturato l’interesse dell’ambizioso Bournemouth, che ha deciso di acquistarlo nell’estate 2023. Dopo le 33 presenze della scorsa stagione Kerkez si sta confermando un elemento molto prezioso per il Bournemouth: in Premier League è finora sceso in campo sempre da titolare, riuscendo a realizzare due gol e tre assist e contribuendo all’ottimo cammino della squadra (attualmente al settimo posto).

La Juve lo vuole per giugno ed è disposta a presentare un’offerta importante per convincere gli inglesi a lasciarlo partire: il prezzo del calciatore – monitorato attentamente anche dal Liverpool e dai due club di Manchester – si aggira ormai intorno ai 60 milioni di euro.