La Juve vuole 20 milioni: prezzo fissato, lo vogliono in Premier League

In vista di un cospicuo investimento per una punta centrale, il club bianconero fissa il prezzo d’uscita del gioiello: dalla Premier spingono

Decisivo. Fin da subito, quando fu schierato a sorpresa titolare da Thiago Motta nella prima uscita stagionale in campionato della rinnovata Juve. Un gol ed un assist per presentarsi al grande pubblico, che di lui aveva una conoscenza solo limitata alle apparizioni (17 nella stagione precedente) con la squadra della Next Gen.

Complice un mercato che non aveva offerto, al tecnico oriundo, grandi alternative sul fronte offensivo, Samuel Mbangula è stato lanciato nella mischia dall’allenatore, non nuovo a sperimentazioni di ogni tipo nel plasmare la sua nuova creatura. Tornato in panchina una volta che i vari Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners si sono uniti alla truppa bianconera abili e arruolabili, il 2004 nativo di Bruxelles è stato impiegato a singhiozzo. Risultando però spesso, a dispetto della sua età e di uno status certamente inferiore rispetto ai blasonati colleghi, un fattore nella produzione offensiva della ‘Vecchia Signora‘.

Titolare nell’ultima gara di campionato contro il Milan – quando ha sbloccato il risultato al 59′ – nonché nell’incontro di Champions contro il Club Brugge, il prodotto del laboratorio Next Gen ha già attirato su di sé le attenzioni di diverse società inglesi. Una in particolare starebbe per bussare alla porta di Giuntoli con un’offerta che potrebbe essere presa in considerazione.

Juve pronta a cedere Mbangula: fissato il prezzo d’uscita

Protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative, e fresco di cambio alla guida tecnica con l’arrivo dell’ex Chelsea Graham Potter, il West Ham fa i conti da tempo con degli infortuni eccellenti in attacco. Motivo in più per sondare il terreno sulla stellina bianconera. La cui partenza potrebbe agevolare il disegno di Giuntoli di far arrivare a Torino un altro pezzo da novanta in attacco dopo il francese Kolo Muani, ormai bianconero a tutti gli effetti.

Dopo aver incassato, nella scorsa estate, circa 80 milioni dalla partenza dei prodotti delle Giovanili – da Iling-Junior a Barrenechea passando per Soulé, il dirigente toscano ha lavorato davvero bene – il Ds della Juve vuole fare cifra tonda.

Se gli ‘Hammers‘ fossero disposti ad onorare le richieste bianconere per il cartellino di Mbangula – 20 milioni cash è la cifra fissata dalla Juve – Giuntoli completerebbe l’opera. Arrivando a 100 milioni. E arricchendo così il tesoretto di gennaio, utilizzabile magari per l’arrivo di un altro difensore top per sopperire alle assenze dei lungodegenti Bremer e Cabal.