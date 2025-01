Ancora un colpo per la Juve: ha firmato fino al 2027

Il club bianconero si è assicurato le prestazioni dell’attaccante fino al 2027: ufficiale la firma sul contratto

Se, al di là della recente vittoria ottenuta in campionato contro il Milan e del buon pareggio in Champions contro il Club Brugge – quest’ultimo risultato ha già garantito alla Juve quanto meno la qualificazione ai Playoff della kermesse europea – la formazione bianconera di Thiago Motta sta faticando nel suo cammino stagionale, la sezione femminile del club piemontese viaggia a gonfie vele verso il raggiungimento dei massimi traguardi stabiliti ad inizio anno.

La prima squadra, fresca di vittoria per 2-0 nello scontro diretto con l’Inter, anticipo della 16esima giornata, comanda la graduatoria della Serie A femminile con 7 lunghezze di vantaggio proprio nei confronti dell’Inter, e ben 10 sulla Roma campione d’Italia in carica. Certo, manca ancora tutta la fase della Puole Scudetto, che potrebbe stravolgere la classifica della Regular Season, ma le bianconere si presenteranno presumibilmente alla fase finale con un cospicuo margine da amministrare.

Ancor meglio, ma anche qui con lo spettro della sempre insidiosa Final Four, sta facendo la formazione Primavera. Dopo aver acciuffato il pareggio per 3-3 contro la Roma nell’emozionante gara di domenica scorsa, le ragazze dell’Under 19 hanno conservato l’imbattibilità stagionale, potendo vantare un vantaggio di 6 punti sul Sassuolo, secondo, e ben 12 sulla stessa Roma, attualmente la prima delle escluse nella composizione della futura fase finale.

A trascinare la squadra bianconera ci sta pensando una ragazza classe 2007 che, prelevata dal settore giovanile della Sampdoria nell’estate del 2023, sta facendo letteralmente sfracelli al suo secondo anno nella categoria. Già facente parte, da risorsa sotto età, della rosa della Primavera nel 2023/24, Eleonora Ferraresi si è imposta all’attenzione di osservatori e tecnici con una stagione fin qui da urlo. 11 le reti realizzate in campionato in 13 gare disputate, con tanto di soddisfazione per l’esordio in prima squadra avvenuto in Champions League prima di Natale.

Una parabola entusiasmante, coronata ora da una firma che la dice lunga sull’importanza della ragazza ligure per il club bianconero.

Eleonora Ferraresi firma fino al 2027: primo contratto da professionista per l’attaccante

Come evidenziato sul profilo Instagram della società piemontese e sullo stesso account della giocatrice, Ferraresi si è legata al club bianconero fino al 2027. Si tratta del primo contratto da professionista per una giocatrice che può già vantare, nel suo curriculum, diversi gol con le maglie delle varie categorie nazionali dell’Italia.

In particolare, nel Round 1 di qualificazione all’Europeo Under 17 femminile della scorsa stagione, Eleonora mise a segno 4 gol in 3 gare, contribuendo in modo decisivo all’accesso alla fase successiva, quella giocata in Serbia, quella che vide le Azzurrine cedere il passo alle pari età inglesi, capaci di vincere il girone, accedendo alla fase finale di Euro 2024.

Nella stagione in corso, con la Nazionale Under 19 che raccoglie i migliori talenti 2006 e 2007, Ferraresi ha conservato il suo posto da titolare nell’attacco della rappresentativa allenata da Nicola Matteucci, vincitrice del proprio gruppo nella prima fase e ora chiamata, dal 2 all’8 aprile prossimi, a vincere il girone per coronare il sogno di disputare l’Europeo di categoria in Polonia.

Una qualificazione che passerà anche dalla vena realizzativa della ragazza di Sestri Levante, sempre più intenzionata a lasciare il segno anche con la maglia azzurra.