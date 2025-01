Hanno mollato Vlahovic: offerta rifiutata e addio

Hanno mollato Vlahovic: presentata l’offerta alla Juventus. Ma dopo il primo rifiuto hanno deciso di chiudere la questione. Ecco cosa è successo

Il futuro di Dusan Vlahovic, più si avvicina l’estate, più è lontano dalla Juventus. Soprattutto per un motivo, e sappiamo qual è: l’attaccante serbo non ha nessuna intenzione di abbassare le proprie richieste economiche: prende 12milioni di euro all’anno e quelli vuole, per allungare il rapporto. E sappiamo bene che i bianconeri non hanno nessuna intenzione di spendere ancora quella cifra quindi ascolteranno tutte le offerte che potrebbero arrivare.

Chissà, comunque, se ne arriveranno di importanti. Se Vlahovic dovesse impuntarsi anche con quello che, ipoteticamente, dovrebbe essere il nuovo club, allora sarebbe comunque difficile riuscire ad arrivare ad una stretta di mano. Di certo gli estimatori, a certe condizioni, non mancano per il classe 2000 che nonostante tutto rimane, per l’età, e per quello che in alcuni frangenti riesce a fare vedere, uno dei più importanti centravanti in circolazione nel panorama europeo. Detto questo, secondo le informazioni che sono state riportate da footballtransfers.com, l’attaccante sarebbe potuto partire a gennaio. Un’offerta alla Juventus sarebbe arrivata.

L’Arsenal molla Vlahovic: la Juve ha rifiutato il prestito

Quella dell’Arsenal di Arteta – alla ricerca di un attaccante dopo i vari infortuni che hanno colpito la squadra – avrebbe bussato alla porta di Giuntoli chiedendo Vlahovic in prestito. Da parte dei bianconeri, però, non hanno mai aperto a questa cessione temporanea, quindi nessuna possibilità che i colloqui potessero andare avanti.

Tant’è che l’Arsenal ha chiuso i rapporti. Niente prestito? Non abbiamo nessun motivo di continuare a parlare, questo in sintesi il succo del discorso. E non sappiamo, evidentemente, arrivati questo punto e dopo questa porta sbattuta in faccia, se ci sono minime possibilità che i Gunners la prossima estate possano tornare a bussare. La sensazione è che si sia chiusa una delle opzioni sul tavolo, anche se nel calciomercato come sappiamo potrebbe davvero succedere di tutto. Ma stavolta è assai più semplice che i londinesi non si ripresentino a Torino. E questo si potrebbe rivelare un vero e proprio problema.