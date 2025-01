“Costretti a vendere Yildiz”: Giuntoli e la Juve sono senza parole

Una voce clamorosa turba il sonno di tutti i tifosi juventini: i bianconeri potrebbero trovarsi costretti a vendere Kenan Yildiz.

La Juventus è molto attiva in questo calciomercato invernale. Cristiano Giuntoli sta cercando di migliorare la rosa, specialmente a causa degli infortuni che hanno condizionato molto la prima parte di stagione bianconera. Il direttore sportivo è già riuscito a portare alla Continassa il giovane terzino sinistro Alberto Costa e l’attaccante Kolo Muani e pare ormai fatta anche per Renato Veiga, che può giocare sia come terzino destro che nel ruolo di centrale difensivo.

Ora i tifosi si aspettano che entro il 3 febbraio, ultimo giorno della finestra di mercato invernale, la Juve metta a segno anche un altro importante colpo in difesa (si parla di Tomori, Kelly o Danso). Tuttavia gli ultimi rumors non escludono anche qualche operazione in uscita, specialmente se dovesse presentarsi qualche offerta da capogiro.

Di recente si è parlato molto dell’interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso, con i Citizens pronti a sborsare tra i 60 e i 65 milioni per convincere la Juventus a lasciar partire l’esterno già a gennaio (o eventualmente a giugno). Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare un’altra voce che spaventa i tifosi bianconeri.

Costretti a venderlo! Juve-Yildiz, addio in estate?

Secondo quanto affermato dal giornalista Mirko Nicolino nell’approfondimento sul canale YouTube di Calciomercato.it, infatti, se la Juve non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League si troverebbe costretta a vendere almeno uno dei suoi pezzi pregiati. Senza Champions uno dei giocatori che potrebbe chiedere la cessione è Kenan Yildiz: il giovane talento turco è in rampa di lancio e difficilmente accetterebbe di rimanere a Torino senza una vetrina così importante.

Ma il discorso è anche economico. Con la mancata qualificazione al principale torneo europeo la Juve si ritroverebbe con i conti in rosso, vale a dire all’incirca 150 milioni di euro in meno. Con uno scenario del genere almeno un addio diventerebbe inevitabile e la sola cessione di Andrea Cambiaso potrebbe non bastare.

Kenan Yildiz, legato ai bianconeri da un contratto fino al 2029, è seguito con molta attenzione da tutti i principali big club europei. Le squadre di Premier League potrebbero accontentare le richieste economiche della Juventus: i torinesi valutano il giocatore almeno 80 milioni di euro.