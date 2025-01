Giuntoli continua a buttare soldi: “Incompetente, non adatto alla Juve”

Bocciatura clamorosa per Giuntoli, il mercato del dirigente bianconero lascia perplessi: scelte economicamente discutibili e che non pagano

Il debutto di Kolo Muani alla Juventus è stato incoraggiante. Prima gara in bianconero per l’attaccante francese e subito in gol, con una pregevole girata sotto porta, per la rete del momentaneo vantaggio contro il Napoli. Purtroppo non sufficiente per vincere la partita, dato che nel secondo tempo gli azzurri hanno rimontato i bianconeri, infliggendo loro la prima sconfitta in campionato. La speranza del club è che anche gli altri acquisti abbiano un impatto comparabile e che ne arrivino altri in grado di alzare ulteriormente il livello della squadra.

La Juventus si è avviata sulla strada di una rivoluzione che non si sta rivelando facile, tutt’altro. Dopo i tanti acquisti messi a segno in estate, anche in questa finestra invernale Giuntoli deve essere molto attivo, per le necessità emerse in termini di quantità e qualità della rosa da migliorare. C’è ancora da fare per gli ultimi giorni di mercato e serviranno acquisti in grado di incidere, dato che a oggi la Juventus sarebbe fuori dalla zona Champions e invece deve assolutamente rientrarvi.

Con una squadra vicina a essere al completo, gli uomini di Thiago Motta hanno mostrato una crescita nelle idee di gioco e nella tenuta, ma ancora non basta. Al direttore tecnico il compito di completare l’opera, ma le sue mosse, fino a questo momento, non stanno trovando il favore dell’ambiente in tutto e per tutto. Anzi, secondo più di qualcuno il mercato di Giuntoli è da bocciare e il suo ruolo a Torino sarebbe da riconsiderare.

Allarme Giuntoli, così è a rischio: il mercato della Juventus è totalmente bocciato

Se c’erano state delle perplessità per come le cose erano state gestite un anno fa, anche adesso non molto sembra essere cambiato. Il giudizio su ‘X’ dell’insider di mercato ‘Thousand Names’ è piuttosto pesante nei confronti del dirigente.

“Giuntoli non è all’altezza del ruolo che ricopre“, ha spiegato. “Non so se sia incompetenza o malafede. Ma è riuscito a spendere per i prestiti di Veiga e Alcaraz e per l’acquisto di Djalò in scadenza di contratto più di quanto ha incassato per la cessione di Huijsen, e parliamo del miglior difensore della Premier”. I conti, economicamente parlando, non tornano. Vedremo se sul campo invece lo faranno.