La Juve sul suo “giustiziere”, piace tantissimo a Thiago Motta

Thiago Motta ha fatto un nome ben preciso alla dirigenza della Juventus: l’allenatore stravede per il ‘giustiziere’ dei bianconeri.

La sconfitta rimediata a Napoli, la prima in campionato per la Juventus (la terza stagionale dopo i ko contro lo Stoccarda in Champions e con il Milan in Supercoppa), ha fatto di nuovo aleggiare molte ombre su Thiago Motta. Ancora una volta il tecnico dei bianconeri è finito nel mirino delle critiche: la squadra, dopo un buon primo tempo, si è completamente sciolta nella ripresa e i cambi operati dall’ex allenatore del Bologna non hanno impresso alcuna svolta.

Thiago Motta continua a godere della fiducia incondizionata della società, in particolare di Giuntoli che sta lavorando molto sul mercato per cercare di accontentare nel migliore dei modi le richieste del tecnico. Dopo Alberto Costa e Kolo Muani è sbarcato a Torino anche il giovane difensore Renato Veiga, in prestito dal Chelsea: ora il ds bianconero andrà probabilmente a caccia di un altro difensore centrale (Todibo o Kelly i papabili).

Ma non è tutto, perché Giuntoli sta cercando di mettere già a segno qualche colpo per la prossima estate. Motta ha fatto delle richieste ben precise per cercare di innalzare il livello qualitativo della rosa: in particolare sembra che l’allenatore della Juventus abbia detto alla dirigenza di fare uno sforzo per un giocatore per cui stravede.

La Juve sul suo giustiziere: può arrivare in estate

Si tratta di Marco Asensio, jolly del Paris Saint-Germain che non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Luis Enrique. Nelle ultime 7 gare di Ligue 1 l’ex Real Madrid – che siglò la rete del definitivo 4-1 proprio contro la Juventus nella finale di Champions 2017 – è sceso in campo appena 18 minuti. Anche in Champions League il tecnico spagnolo lo ha lasciato in panchina negli ultimi due match contro Salisburgo e Manchester City.

Una situazione che ovviamente non può soddisfare il 29enne maiorchino, che si sta guardando intorno assieme ai suoi agenti alla ricerca di un club dove rilanciare le proprie ambizioni. L’idea Juve potrebbe stuzzicarlo molto: con Thiago Motta diventerebbe uno dei punti di riferimento dei bianconeri, che hanno bisogno di giocatori con così tanta qualità ed esperienza per tornare davvero a lottare per traguardi importanti.

Il contratto di Asensio con il PSG scade nel 2026: Giuntoli potrebbe riuscire a strapparlo ai parigini in estate a una cifra abbastanza conveniente (tra i 20 e i 30 milioni).